Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Иван Сулев вкара при триумф на Каляри над Райо Валекано

Иван Сулев вкара при триумф на Каляри над Райо Валекано

3 Октомври, 2026 21:21 508 0

  • иван сулев-
  • каляри-
  • райо валекано-
  • трофей вайекас-
  • локомотив пловдив-
  • серия а-
  • купа на италия-
  • български футбол-
  • български футболисти-
  • италиански футбол-
  • трансфери-
  • футбол-
  • м’бала нзола-
  • алваро гарсия

20-годишният халф се появи на терена в 71-вата минута

Иван Сулев вкара при триумф на Каляри над Райо Валекано - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският полузащитник Иван Сулев се превърна в един от героите за Каляри при спечелването на трофея „Вайекас“. Италианският тим надви Райо Валекано след изпълнение на дузпи с 6:5, след като двата отбора завършиха 1:1 в редовното време.

20-годишният Сулев се появи на терена в 71-вата минута, а впоследствие получи доверието на треньорския щаб да изпълни една от дузпите за Каляри. Българинът застана зад топката при втория удар за своя тим и демонстрира хладнокръвие, реализирайки успешно.

В редовното време домакините от Райо Валекано поведоха с попадение на Алваро Гарсия. Каляри обаче успя да изравни чрез М’Бала Нзола, а до края на 90-те минути повече голове не паднаха.

При последвалата серия от наказателни удари италианците се оказаха по-точни и си осигуриха трофея.

Сулев е част от Каляри още от 16-годишна възраст, когато напуска Локомотив (Пловдив), за да продължи развитието си в Италия. До този момент младият халф все още чака официалния си дебют за първия състав, въпреки че през миналия сезон няколко пъти попадна в групата за мачове от Серия А.

През настоящата кампания българинът също е сред редовните избори на треньорския щаб. Сулев е бил включен в групата за всичките седем официални срещи на Каляри до момента, включително двубоите за Купата на Италия, но все още не е записал игрови минути в официален мач.

Срещата в Мадрид бе белязана и от неприятен инцидент преди първия съдийски сигнал. Стадионът на Райо Валекано е станал обект на вандалска проява през нощта. Неизвестни лица са били заснети да повреждат седалки и да ги заливат с боя.

Въпреки нанесените щети двубоят се проведе по план, а в края Каляри отпразнува спечелването на трофея след успешното си представяне при дузпите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове