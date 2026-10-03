Иван Сулев вкара при триумф на Каляри над Райо Валекано

Българският полузащитник Иван Сулев се превърна в един от героите за Каляри при спечелването на трофея „Вайекас“. Италианският тим надви Райо Валекано след изпълнение на дузпи с 6:5, след като двата отбора завършиха 1:1 в редовното време.

20-годишният Сулев се появи на терена в 71-вата минута, а впоследствие получи доверието на треньорския щаб да изпълни една от дузпите за Каляри. Българинът застана зад топката при втория удар за своя тим и демонстрира хладнокръвие, реализирайки успешно.

В редовното време домакините от Райо Валекано поведоха с попадение на Алваро Гарсия. Каляри обаче успя да изравни чрез М’Бала Нзола, а до края на 90-те минути повече голове не паднаха.

При последвалата серия от наказателни удари италианците се оказаха по-точни и си осигуриха трофея.

Сулев е част от Каляри още от 16-годишна възраст, когато напуска Локомотив (Пловдив), за да продължи развитието си в Италия. До този момент младият халф все още чака официалния си дебют за първия състав, въпреки че през миналия сезон няколко пъти попадна в групата за мачове от Серия А.

През настоящата кампания българинът също е сред редовните избори на треньорския щаб. Сулев е бил включен в групата за всичките седем официални срещи на Каляри до момента, включително двубоите за Купата на Италия, но все още не е записал игрови минути в официален мач.

Срещата в Мадрид бе белязана и от неприятен инцидент преди първия съдийски сигнал. Стадионът на Райо Валекано е станал обект на вандалска проява през нощта. Неизвестни лица са били заснети да повреждат седалки и да ги заливат с боя.

Въпреки нанесените щети двубоят се проведе по план, а в края Каляри отпразнува спечелването на трофея след успешното си представяне при дузпите.