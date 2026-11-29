Украйна е готова да прекрати огъня по настоящата линия на съприкосновение и след това да премине към дипломатически преговори, заяви президентът Володимир Зеленски в интервю за телевизионния канал Al Jazeera.

Той определи предложението като „много голям компромис“ и подчерта, че Киев е готов да спре бойните действия там, където се намират силите му. „Готови сме да спрем там, където сме, и да преминем към дипломация“, каза Зеленски.

По думите му руският президент Владимир Путин не желае да прекрати войната и не възнамерява да се оттегли от завзетите украински територии. Именно затова, според Зеленски, Украйна предлага първо прекратяване на огъня, а спорните въпроси да бъдат обсъдени на следващ етап.

Киев поставя условие за преговорите

Зеленски заяви, че очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да продължи да търси начин за прекратяване на войната, но предупреди, че отговорността не може да бъде прехвърлена изцяло върху Украйна.

„Надявам се, че ще продължи да търси начин да сложи край на тази война, но не само в ситуация, при която Украйна трябва да плаща за това“, заяви украинският президент.

Изявлението идва на фона на подновени американски усилия за посредничество. През ноември руски и украински представители проведоха разговори в Абу Даби с участието на американски пратеници. Според Асошиейтед прес двете страни остават далеч една от друга по основните елементи на евентуално споразумение.

Москва и Киев остават разделени

Русия настоява Украйна да изтегли войските си от четири области, които Москва обяви за анексирани през септември 2022 г. Кремъл също иска ограничения за украинските въоръжени сили и отказ от стремежа към членство в НАТО. Киев отхвърля доброволното предаване на територии и настоява за надеждни гаранции за сигурност.

Ройтерс съобщи, че разговорите в Абу Даби са били първите американски посреднически преговори между Русия и Украйна от девет месеца. Въпреки дипломатическите контакти Москва и Киев не са обявили споразумение за общо прекратяване на огъня.

Зеленски представя примирието по настоящата фронтова линия като възможна начална стъпка, а не като окончателно уреждане на териториалния спор. Следващият ключов въпрос е дали Русия ще приеме прекратяване на бойните действия без предварително изпълнение на исканията си към Украйна.

Източници: focus-news.net, aljazeera.com, apnews.com