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Англия разгроми Чехия у дома

Англия разгроми Чехия у дома

6 Октомври, 2026 23:48 401 0

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Класически успех за "трете лъва"

Англия разгроми Чехия у дома - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Англия постигна убедителна победа с 3:0 срещу Чехия в мач от група 3 на Лига C в турнира Лига на нациите.

Срещата на емблематичния стадион „Уембли“ в Лондон се превърна в историческа за капитана на „трите лъва“ Хари Кейн. Нападателят на Байерн Мюнхен записа своя мач номер 125 с екипа на Англия, с което официално изравни историческия рекорд на легендарния вратар Питър Шилтън за най-много изиграни двубои за националния тим.

Домакините откриха резултата в 27-ата минута, когато Владимир Цоуфал си отбеляза нещастен автогол. Тържествената вечер за Кейн бе гарнирана с гол в 40-ата минута, когато той се възползва от прецизно центриране на Морган Роджърс и удвои аванса на англичаните преди почивката.

През второто полувреме капитанът на домакините отново бе под светлините на прожекторите. В 57-ата минута Люис Хол центрира отлично от ъглов удар, а Кейн бе на точното място и с глава оформи крайното 3:0.

След този убедителен успех Англия се утвърждава на втората позиция в групата с актив от 9 точки, докато селекцията на Чехия продължава да заема последното четвърто място без спечелена точка.


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