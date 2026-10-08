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Арда Туран сменя Монтела начело на Турция

Арда Туран сменя Монтела начело на Турция

8 Октомври, 2026 08:15 748 0

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Монтела пое тима през септември 2023 година, а през изминалата година удължи контракта си до 2028 година

Арда Туран сменя Монтела начело на Турция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Настоящата международна пауза се очертава като съдбоносна за бъдещето на Винченцо Монтела. Според информация на местните медии и „Ла Гадзета дело Спорт“, италианският специалист ще бъде освободен от длъжността национален селекционер на Турция след четири поражения в мачовете срещу Франция, Италия (на два пъти) и Белгия. Преди това наставникът загуби и две от трите си срещи на Мондиал 2026, като не съумя да изведе състава до директните елиминации.

Монтела пое тима през септември 2023 година, а през изминалата година удължи контракта си до 2028 година. Поради тази причина се очаква неустойката по прекратяването на договора му да възлиза на малко под един милион евро. За негов заместник се спряга добре познато име от европейските терени – Арда Туран, който в момента води Шахтьор Донецк. Очаква се именно той да застане начело на турския отбор за предстоящите двубои срещу Белгия на 12 ноември и Франция на 15 ноември.


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