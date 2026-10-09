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Голяма торта върна усмивката на Кристиано Роналдо (ВИДЕО)

Голяма торта върна усмивката на Кристиано Роналдо (ВИДЕО)

9 Октомври, 2026 16:15 702 3

  • кристиано роналдо-
  • футбол-
  • ал насър-
  • купата на арабския залив-
  • саудитска арабия

Саудитска Арабия спечели Купата на Арабския залив след победа над ОАЕ с 2:0 на финала

Голяма торта върна усмивката на Кристиано Роналдо (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Голяма торта по случай Купата на Арабския залив, спечелена от Саудитска Арабия, се появи на вчерашната тренировка на Ал-Насър. Целият състав, начело с Кристиано Роналдо, аплодира играчите от националния отбор.

Саудитска Арабия спечели трофея след победа над ОАЕ с 2:0 на финала.


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  • 3 Ром налдо

    0 0 Отговор
    Всяка сутрин снасям голяма торта ,да има за всичките ми почитатели

    17:59 09.10.2026

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