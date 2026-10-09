Голяма торта върна усмивката на Кристиано Роналдо (ВИДЕО)

Голяма торта по случай Купата на Арабския залив, спечелена от Саудитска Арабия, се появи на вчерашната тренировка на Ал-Насър. Целият състав, начело с Кристиано Роналдо, аплодира играчите от националния отбор.

Саудитска Арабия спечели трофея след победа над ОАЕ с 2:0 на финала.

AlNassr celebrates the champions 🇸🇦 https://t.co/ko0W7A4m2j — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) October 8, 2026