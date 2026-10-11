Моуриньо замълча след победата на Реал над Виляреал

Жозе Моуриньо не се яви на задължителната пресконференция след победата на Реал Мадрид с 1:0 над Виляреал. Двубоят беше белязан от напрежение и от червен картон за Винисиус, а португалският треньор демонстрираше недоволството си в различни моменти от срещата.

Според „Мундо Депортиво“, цитирано от Sportal, Моуриньо е предпочел да се дистанцира от микрофоните, за да не направи изказване, което може да му донесе дисциплинарно наказание. Посланието му към клуба е било:

„Искам да бъда край тъчлинията срещу Севиля и Барса“.

Така треньорът е искал да запази възможността да води Реал Мадрид в предстоящите важни срещи. Победата над Виляреал дойде с единствен гол, но изгонването на Винисиус допълнително нажежи обстановката на терена и край резервната скамейка.

Познато поведение от първия му престой

Отказът от пресконференцията напомни за отношенията на Моуриньо с медиите по време на първия му престой начело на Реал Мадрид. Тогава португалецът често влизаше в словесни сблъсъци с журналисти, отказваше да отговаря на определени въпроси или изпращаше своя помощник Айтор Каранка вместо себе си.

Повече от десетилетие по-късно Моуриньо отново избра мълчанието, но този път ходът му изглежда свързан най-вече с желанието да избегне санкция след емоционалния мач с Виляреал. Пред Реал Мадрид предстоят срещи със Севиля и Барселона, в които присъствието на треньора край тъчлинията остава основният му приоритет.

Източници: sportal.bg