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Моуриньо замълча след победата на Реал над Виляреал
  Тема: Известни личности

Моуриньо замълча след победата на Реал над Виляреал

11 Октомври, 2026 05:37 541 0

  • жозе моуриньо-
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  • ла лига

Португалецът пропусна задължителната пресконференция след успеха с 1:0. Според „Мундо Депортиво“ той е искал да избегне наказание преди мачовете със Севиля и Барселона

Моуриньо замълча след победата на Реал над Виляреал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо не се яви на задължителната пресконференция след победата на Реал Мадрид с 1:0 над Виляреал. Двубоят беше белязан от напрежение и от червен картон за Винисиус, а португалският треньор демонстрираше недоволството си в различни моменти от срещата.

Според „Мундо Депортиво“, цитирано от Sportal, Моуриньо е предпочел да се дистанцира от микрофоните, за да не направи изказване, което може да му донесе дисциплинарно наказание. Посланието му към клуба е било:

„Искам да бъда край тъчлинията срещу Севиля и Барса“.

Така треньорът е искал да запази възможността да води Реал Мадрид в предстоящите важни срещи. Победата над Виляреал дойде с единствен гол, но изгонването на Винисиус допълнително нажежи обстановката на терена и край резервната скамейка.

Познато поведение от първия му престой

Отказът от пресконференцията напомни за отношенията на Моуриньо с медиите по време на първия му престой начело на Реал Мадрид. Тогава португалецът често влизаше в словесни сблъсъци с журналисти, отказваше да отговаря на определени въпроси или изпращаше своя помощник Айтор Каранка вместо себе си.

Повече от десетилетие по-късно Моуриньо отново избра мълчанието, но този път ходът му изглежда свързан най-вече с желанието да избегне санкция след емоционалния мач с Виляреал. Пред Реал Мадрид предстоят срещи със Севиля и Барселона, в които присъствието на треньора край тъчлинията остава основният му приоритет.

Източници: sportal.bg


Испания
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