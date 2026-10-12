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Невяна Владинова и реалити звезда се развихриха в екзотична дестинация

Невяна Владинова и реалити звезда се развихриха в екзотична дестинация

12 Октомври, 2026 12:01 1 251 3

  • невяна владинова-
  • георги стойчев-
  • жоро шопа-
  • художествена гимнастика-
  • спорт

Красивата бивша грация и Жоро Шопа натрупаха спомени от Азия

Невяна Владинова и реалити звезда се развихриха в екзотична дестинация - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вицепрезидентът на родната централа по художествена гимнастика Невяна Владинова умело балансира между служебните отговорности и личните удоволствия. Красивата ни бивша грация записа своя дебют на Конгреса на световната гимнастика, влизайки в новата си роля на представител на Изпълнителния комитет. В екзотичното азиатско пътешествие я придружава нейният партньор Георги Стойчев - Жоро Шопа. Двамата оползотворяват всеки свободен миг от програмата, за да се докоснат до традициите и забележителностите на страната.

„Картички от Тайланд“, отбеляза чаровната Владинова под поредица от споделени кадри в социалните мрежи, разкривайки живописни и изпълнени с цвят моменти от курортния град Патая, разположен недалеч от Банкок.

„За мен е истинска гордост и чест да представлявам гласа на спортистите, и Комисията на спортистите, на това ниво. Да чувам техните нужди, да отстоявам правата и интересите им, и да работя за създаването на по-добра среда, е отговорност, която приемам изключително сериозно“, сподели Владинова пред социалните медии на българската федерация.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гошу Тошу

    8 0 Отговор
    Тая плевенска пръ... откъде има пари за Тайланд уе? Тя нищо не спечели като гимнастичка.

    12:17 12.10.2026

  • 3 Кои са тези

    6 1 Отговор
    световно неизвестни

    12:26 12.10.2026

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