Невяна Владинова и реалити звезда се развихриха в екзотична дестинация

Вицепрезидентът на родната централа по художествена гимнастика Невяна Владинова умело балансира между служебните отговорности и личните удоволствия. Красивата ни бивша грация записа своя дебют на Конгреса на световната гимнастика, влизайки в новата си роля на представител на Изпълнителния комитет. В екзотичното азиатско пътешествие я придружава нейният партньор Георги Стойчев - Жоро Шопа. Двамата оползотворяват всеки свободен миг от програмата, за да се докоснат до традициите и забележителностите на страната.

„Картички от Тайланд“, отбеляза чаровната Владинова под поредица от споделени кадри в социалните мрежи, разкривайки живописни и изпълнени с цвят моменти от курортния град Патая, разположен недалеч от Банкок.

„За мен е истинска гордост и чест да представлявам гласа на спортистите, и Комисията на спортистите, на това ниво. Да чувам техните нужди, да отстоявам правата и интересите им, и да работя за създаването на по-добра среда, е отговорност, която приемам изключително сериозно“, сподели Владинова пред социалните медии на българската федерация.