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Енцо Мареска отвърна на критиците след триумфа на „Анфийлд“

Енцо Мареска отвърна на критиците след триумфа на „Анфийлд“

14 Октомври, 2026 06:14 473 0

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  • футбол

Наставникът на Манчестър Сити бе категоричен, че той и играчите му остават напълно концентрирани върху спортно-техническите си задачи

Енцо Мареска отвърна на критиците след триумфа на „Анфийлд“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити Енцо Мареска категорично отхвърли критиките, отправени към неговия отбор относно бурните емоции и празнуването след категоричния успех над Ливърпул.

В изминалия уикенд „гражданите“ наложиха тотален контрол и се наложиха с 3:0 като гости на „Анфийлд“ в дербито от 6-ия кръг на Висшата лига, с което се изкачиха на първото място в временното класиране.

Победата дойде на фона на сериозни извънфутболни сътресения около клуба. Наскоро независима комисия на Висшата лига обяви Сити за виновен по 114 нарушения на финансовите правила за периода 2009–2018 г. – решение, с което ръководството на шампионите категорично не се съгласи и официално обжалва.

По време на пресконференцията преди сблъсъка с Пари Сен Жермен в Шампионската лига, италианският специалист бе запитван именно за реакцията на отбора след мача в мърсисайдския бастион.

„За какво точно ни критикуваха? Победихме на „Анфийлд“ с 3:0, какво друго очаквате да направим? Дори ако резултатът беше минимален – 1:0, емоцията щеше да бъде абсолютно същата“, заяви Мареска пред медиите.

Наставникът на шампионите бе категоричен, че той и играчите му остават напълно концентрирани върху спортно-техническите си задачи и нямат намерение да позволят на външни фактори да влияят върху представянето им.

„Ние – аз и играчите – излизаме всеки ден на терена с една-единствена цел: да печелим. Желаем победата и в утрешния мач. Всичко останало са просто външни обстоятелства, с които сме длъжни да се справяме. Бяхме изключително щастливи на терена, а какво се случваше след това в съблекалнята – просто не можете да си представите“, допълни Мареска.


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