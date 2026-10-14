Новини
Спорт »
Тенис »
Тенис елитът алармира за риск

Тенис елитът алармира за риск

14 Октомври, 2026 08:38 1 128 3

  • яник синер-
  • тенис-
  • контузия-
  • уимбълдън-
  • джесика пегула-
  • мадисън кийс-
  • atp-
  • мастърс 1000

Пегула и Кийс за опасната биомеханика и прага на издръжливост

Тенис елитът алармира за риск - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Световният номер 1 Яник Синер официално обяви, че слага предсрочен край на състезателния си сезон през 2026 година. Причината за тежкото решение е контузия в дясното коляно. Италианецът, който сътвори феноменална година с титла от „Уимбълдън“ и трофеи от пет поредни турнира от сериите „Мастърс 1000“, е решил да се подложи на специализирано лечение, за да защити дългосрочното си бъдеще на корта.

Новината предизвика широк отзвук сред водещите фигури в професионалния тенис и повдигна за пореден път въпроса за екстремните натоварвания в съвременния спорт.

Американската звезда Джесика Пегула обърна внимание на изключително високите физически изисквания в съвременния тур и трудностите при поддържането на здравето при подобен сгъстен календар. Според нея натрупването на мачове и напрежението неумолимо отвеждат състезателите до техния праг на издръжливост.

Пегула акцентира върху това колко критично е тенисистите да разпознават кога е настъпил моментът да дадат почивка на тялото. Тя посочи, че при състезатели като Синер, чийто стил разчита на непрекъснато покриване на корта, пределните натоварвания поставят под огромен риск физическата цялост.

Мадисън Кийс насочи вниманието към специфичните движения, които правят играта на италианеца толкова уникална, но и изключително коварна за ставите. Резките спирания, агресивните плъзгания по твърди настилки и светкавичната смяна на посоката изискват колосално усилие от страна на коленните стави – агресивна биомеханика, която му носи доминация, но води и до сериозно износване.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 фАНТОМасс

    5 0 Отговор
    Янчо ДОПИНГА !

    08:47 14.10.2026

  • 2 дебеЛ Лебед

    6 2 Отговор
    Този бледен момък бе хванат с допинг. При това и двете му проби се оказаха положителни. Но комисията по допинга повярва , че масажиста му ни си бил измил ръцете !
    Смях !

    08:49 14.10.2026

  • 3 Сила

    0 0 Отговор
    Има проблеми с координацията. Като натрупа маса губи еластичност, от което е контузията.

    10:42 14.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове