Вълна от недоволство сред феновете от новата писта за Гран При на Руанда във Формула 1

Планираното завръщане на Формула 1 на континента Африка чрез новото състезание в Руанда предизвика вълна от недоволство сред феновете. Световният шампионат потвърди 10-годишно споразумение с държавата, като трасето се очаква да влезе в календара в началото на 30-те години на този век. В същото време от ръководството на спорта все още не са коментирали въпросите около спазването на човешките права в страната.

Новото съоръжение ще се намира на около 40 километра южно от столицата Кигали, разположено край езеро и с впечатляваща денивелация от 197 метра. Дизайнерът на пистата Алекс Вурц я определи като истинско „влакче на ужасите“, включващо стръмно спускане по задната права. В социалните мрежи обаче се появиха редица негативни коментари относно публикуваните графични концепции. Привържениците критикуваха последователността от прекалено тесни завои, малките възможности за изпреварвания и зоната за сигурност, която бе оприличена на пряк път от видеоиграта Марио Карт, а самата илюстрация бе наречена от мнозина евтин продукт на изкуствен интелект.

Отсъствието на Формула 1 от Африка продължава от Гран При на Южна Африка през 1993 година, като Руанда ще стане едва третата страна от континента след Мароко и ЮАР, приемала старт от световния шампионат. Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън дълги години настояваше за тази стъпка. „Винаги съм казвал, че трябва да имаме Гран При в Африка. За мен това е най-важният континент, ако трябва да бъда честен, и най-красивият континент“, заяви пилотът при обявяването на новината.

Въпреки че споразумението вече е официален факт, първото състезание остава на няколко години разстояние. Тепърва предстои работата по изграждането на съоръжението, където организаторите и дизайнерите ще трябва да превърнат амбициозния си проект в реалност, отговаряща на високите стандарти за качествени изпреварвания и сигурност.