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Вълна от недоволство сред феновете от новата писта за Гран При на Руанда във Формула 1

Вълна от недоволство сред феновете от новата писта за Гран При на Руанда във Формула 1

14 Октомври, 2026 22:59 590 6

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Световният шампионат потвърди 10-годишно споразумение с държавата, като трасето се очаква да влезе в календара в началото на 30-те години на този век

Вълна от недоволство сред феновете от новата писта за Гран При на Руанда във Формула 1 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Планираното завръщане на Формула 1 на континента Африка чрез новото състезание в Руанда предизвика вълна от недоволство сред феновете. Световният шампионат потвърди 10-годишно споразумение с държавата, като трасето се очаква да влезе в календара в началото на 30-те години на този век. В същото време от ръководството на спорта все още не са коментирали въпросите около спазването на човешките права в страната.

Новото съоръжение ще се намира на около 40 километра южно от столицата Кигали, разположено край езеро и с впечатляваща денивелация от 197 метра. Дизайнерът на пистата Алекс Вурц я определи като истинско „влакче на ужасите“, включващо стръмно спускане по задната права. В социалните мрежи обаче се появиха редица негативни коментари относно публикуваните графични концепции. Привържениците критикуваха последователността от прекалено тесни завои, малките възможности за изпреварвания и зоната за сигурност, която бе оприличена на пряк път от видеоиграта Марио Карт, а самата илюстрация бе наречена от мнозина евтин продукт на изкуствен интелект.

Отсъствието на Формула 1 от Африка продължава от Гран При на Южна Африка през 1993 година, като Руанда ще стане едва третата страна от континента след Мароко и ЮАР, приемала старт от световния шампионат. Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън дълги години настояваше за тази стъпка. „Винаги съм казвал, че трябва да имаме Гран При в Африка. За мен това е най-важният континент, ако трябва да бъда честен, и най-красивият континент“, заяви пилотът при обявяването на новината.

Въпреки че споразумението вече е официален факт, първото състезание остава на няколко години разстояние. Тепърва предстои работата по изграждането на съоръжението, където организаторите и дизайнерите ще трябва да превърнат амбициозния си проект в реалност, отговаряща на високите стандарти за качествени изпреварвания и сигурност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Община Горна Малина

    2 0 Отговор
    И тук искаха преди 15 години да правят, ма пустата лакомия на общинарите, начело с Мара и кмето

    Коментиран от #2

    23:04 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ха ха хаааа

    1 1 Отговор
    Писта в Руанда ми звучи - като китайски Масквич ...

    23:17 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ако немецът дизайнер е същият

    0 0 Отговор
    който изпроектира всички нови писти, нищо хубаво не ни чака. Една старт финална права, на която изпреварвания не стават, останалото завой след завой, където всички се влачат един след друг. Като добавим и градските, на които също не става състезание и остават няколко стари като Спа, Сузука и може би Канада.

    00:03 15.10.2026

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