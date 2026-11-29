Ново видео от стадион „Велодром“ поставя въпроса как група привърженици на Олимпик Марсилия е достигнала до сектора с фенове на Левски преди мача между двата отбора. На кадрите се вижда човек с бадж и официално облекло, който пропуска групата с усмивка. От видеото не става ясно каква точно длъжност е заемал той, но според Sportal не изглежда да е случаен зрител.

Кадрите показват как привържениците преминават покрай лицето и продължават към зоната, в която са били настанени български фенове. Не се вижда опит групата да бъде спряна или насочена в друга посока. Именно пропускането през вътрешните пространства на стадиона е сред въпросите, които остават без публичен отговор след безредиците.

11 българи пострадаха при безредиците

Инцидентът се случи около десет минути преди началото на мача от петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Според френската полиция, цитирана от Франс прес, петима български граждани са били откарани в болница с очни и черепно-мозъчни травми, както и с изкълчено рамо. Други шестима са получили медицинска помощ на място. Олимпик Марсилия спечели срещата с 1:0.

Двама от пострадалите бяха върнати в България с военнотранспортния самолет „Спартан“ и настанени във Военномедицинската академия. Трети фен остана в болница „Норд“ в Марсилия, тъй като лекарите не дадоха разрешение за полет и не изключиха необходимостта от операция, съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Клубът заяви, че изяснява случилото се

От Олимпик Марсилия заявиха, че бързата намеса на охранителните екипи е възстановила реда и че клубът установява точните обстоятелства заедно с компетентните власти. „В момента клубът се стреми да установи точните обстоятелства около тези инциденти, в сътрудничество с компетентните власти“, се казва в позицията на френския клуб.

Новите кадри обаче насочват вниманието към организацията на сигурността вътре в стадиона. Те не доказват каква е била ролята на служителя и дали той е разполагал с правомощия да спира привърженици, но показват, че групата е преминала през зона с човек, обозначен с бадж, преди да стигне до сектора с гостуващите фенове. По случая се очакват действия от френските власти и от УЕФА.

Източници: sportal.bg, bnrnews.bg, vesti.bg