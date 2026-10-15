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Александър Зверев се класира за полуфиналите на Мастърс турнира в Шанхай

Александър Зверев се класира за полуфиналите на Мастърс турнира в Шанхай

15 Октомври, 2026 20:54 360 1

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В битка за място на финала германецът ще се изправи срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина

Александър Зверев се класира за полуфиналите на Мастърс турнира в Шанхай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Зверев си осигури място сред най-добрите четирима на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай (Китай). 29-годишният германец записа убедителен успех срещу деветия поставен Алекс де Минор от Австралия с 6:4, 6:4 за едва 78 минути игра.

Зверев демонстрира отлична стабилност, като постигна по един пробив в двата сета и контролираше събитията на корта. По този начин световният №1 взе реванш от австралиеца за поражението им на "Лейвър Къп" в края на миналия месец.

С този триумф германският състезател достига до своя пети полуфинал на турнирите от сериите Мастърс през настоящия сезон, изравнявайки постижението на Яник Синер.

В битка за място на финала Александър Зверев ще се изправи срещу испанеца Алехандро Давидович Фокина, който си осигури продължаване напред след бързо отказване на френския си съперник Артюр Жеа при резултат 4:1 в първата част.


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