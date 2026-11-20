Даниил Медведев е последният полуфиналист на Финалите на ATP в Торино. Руснакът победи Франсис Тиафо с 6:3, 6:4 за 1 час и 22 минути и си осигури мач срещу световния номер 1 Александър Зверев.

Двубоят беше директен сблъсък за второто място в групата. Преди срещата организаторите на турнира определиха залога ясно: „Победителят ще се класира за полуфиналите“.

Медведев спечели първия сет след единствения пробив в шестия гейм. До края на частта той не даде възможност на Тиафо да върне пробива и затвори сета с 6:3.

Във втория сет двамата бяха стабилни на сервис до 4:4. Тогава руснакът стигна до пробив, поведе с 5:4 и в следващия гейм приключи мача при първия си мачбол.

Сервисът беше основното оръжие на Медведев в срещата. Той вкара 76 процента от първите си подавания и завърши с 15 аса, докато Тиафо записа шест. Руснакът спечели и двата си пробива, без да допусне пробив в собственото си подаване.

На полуфинала в събота, 21 ноември, Медведев ще се изправи срещу Александър Зверев. Германецът приключи груповата фаза с три победи и без загубен сет, а предстоящият мач ще бъде повторение на финала от 2021 г., когато Зверев спечели титлата.

Медведев е шампион от Финалите на ATP през 2020 г. В другия полуфинал Карлос Алкарас ще срещне Бен Шелтън.