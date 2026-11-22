Александър Зверев и Карлос Алкарас ще определят шампиона на ATP Finals във финала в Торино. Мачът в „Инали Арена“ ще започне не преди 18:00 часа местно време, или 19:00 часа българско време.

Зверев стигна до решаващия двубой след победа над Даниил Медведев със 7:6(0), 6:4. Германецът премина през груповата фаза без загубен сет и спечели всичките си три мача. На полуфинала той не даде нито една възможност за пробив на Медведев.

Алкарас трябваше да наваксва изоставане срещу Бен Шелтън, но обърна мача до 3:6, 6:3, 7:6(1). Испанецът спаси трудната ситуация в решаващия тайбрек и се класира за финала за втора поредна година.

Зверев преследва трета титла

Световният №1 вече е шампион от ATP Finals през 2018 и 2021 г. Нов успех ще го постави сред малкото тенисисти с поне три титли от заключителния турнир на сезона. През 2026 г. Зверев спечели и първите си два турнира от Големия шлем, а финалът в Торино е неговият 45-и мач за титла на ниво ATP.

„Кортът е доста бърз, така че агресивният стил помага. Алкарас е много агресивен, особено през тази седмица. Мачовете ни винаги са били трудни и очаквам още един такъв“, каза Зверев за предстоящия сблъсък.

Алкарас има предимство в преките двубои

Алкарас води със 7:6 победи в съперничеството, като е спечелил четири от последните пет срещи. Единственото изключение в този период е двубоят на ATP Finals през 2024 г., когато Зверев надделя в два сета.

Испанецът е в серия от 13 поредни победи след титлите във Виена и Париж. Той преследва първия си трофей от турнира, след като през миналата година загуби финала от Яник Синер.

Алкарас обаче не пристига без физически проблеми. Той получи медицинска помощ за травма в горната част на лявото бедро, която е превързана от втория му мач в групата.

„Трябва да внимавам и да не се насилвам до краен предел при всяко движение и всеки удар. Не е нужно да тичам за всяка топка“, каза Алкарас след полуфинала.

Победата ще има историческо значение и за двамата. Зверев може да стане осмият тенисист с поне три титли от ATP Finals, а Алкарас ще опита да стане първият испански шампион в турнира след Алекс Коретха, спечелил трофея през 1998 г.

Източници: local10.com, tennis.com, techradar.com