Марин Петков с пълни 90 минути при успех на Ал-Таавон в Азия

Българският национал Марин Петков изигра пълен мач за Ал-Таавон при домакинската победа с 3:1 над йорданския Ал-Файсали в среща от група „С“ на Азиатската Шампионска лига 2. Благодарение на трите точки саудитският тим запази първото си място в класирането, като има аванс от една точка пред катарския Ал-Райан.

Домакините стигнаха до успеха с убедително представяне през второто полувреме. Парфе Гиягон откри резултата в 43-ата минута, а малко след подновяването на играта Абдерразак Хамдалах удвои от дузпа. В 58-ата минута Мохамед Ал Саеди си отбеляза автогол и така гостите намалиха изоставането си. Крайното 3:1 оформи отново Хамдалах в 70-ата минута, записвайки второто си попадение в срещата.

Марин Петков остана на терена през всичките 90 минути и помогна на своя отбор да запише важен успех в борбата за продължаване напред. Ал-Таавон завърши двубоя без нито един официален картон, докато футболистите на Ал-Файсали получиха три предупреждения.

Това беше последният мач на саудитския тим преди паузата за националните отбори. Следващото предизвикателство пред Петков и съотборниците му е на 20 ноември, когато ще се изправят срещу Абха в първенството на Саудитска Арабия.

Пет дни по-късно, на 25 ноември, Ал-Таавон ще продължи участието си в Азиатската Шампионска лига 2 с двубой срещу Ал-Нахда от Оман.