Гол на Здравко Димитров донесе втори пореден триумф на тима на Ивайло Петев в Турция

Българският национал Здравко Димитров донесе втори пореден успех на водения от Ивайло Петев отбор на Мардинспор в турската Първа лига. Българското крило подпечата победата с 1:0 у дома срещу състава на Фатих Карагюмрюк в среща от десетия кръг на първенството.

Димитров реализира единственото и скъпоценно попадение в сблъсъка още в 10-ата минута на мача. След като получи подаване по диагонала, крилото преодоля противниковата защита с бърза поредица от финтове и с изключително прецизен удар изпрати топката в долния ляв ъгъл на вратата.

Благодарение на този триумф воденият от Ивайло Петев състав се изкачи на пета позиция във временното класиране с актив от 18 точки, като изостава само на две точки от позициите, даващи право на директно класиране в елитната Суперлига. В същото време отборът на Фатих Карагюмрюк остава на десето място с 13 пункта.