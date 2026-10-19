Отлагат решението за титлата от Купата на африканските нации

Спортният арбитражен съд ще се произнесе в края на ноември по спора за титлата от Купата на африканските нации между Сенегал и Мароко. Решението ще бъде изготвено като пълен арбитражен акт с правни мотиви, съобщи съдът.

Делото е по жалба на Сенегал срещу решението на Африканската футболна конфедерация, с което Мароко беше обявено за шампион. Изслушването на страните се проведе на 8 октомври в Лозана. Първоначално се очакваше решението да бъде публикувано само няколко дни по-късно, но процедурата ще продължи още няколко седмици.

Сенегал спечели финала в Рабат с 1:0 след продължения през януари. Победният гол беше отбелязан от Пап Гей. Мачът обаче беше белязан от напрежение в края на редовното време, когато срещу Сенегал беше отсъдена дузпа.

След решението част от сенегалските футболисти напуснаха терена за около 14 минути в знак на протест, а някои от тях се прибраха в съблекалнята. Мароко не реализира наказателния удар, срещата беше подновена, а Сенегал стигна до победата в продълженията.

Два месеца по-късно Апелативният съвет на Африканската футболна конфедерация прие, че напускането на терена представлява отказ от мача. Резултатът беше отменен, а на Мароко беше присъдена служебна победа с 3:0 и титлата.

Сенегалската футболна федерация внесе жалбата си в Спортния арбитражен съд на 25 март. Основният ѝ аргумент е, че решението на съдията е окончателно за мача и че двубоят в крайна сметка е бил доведен до край.

„Очаквам решението да не дойде днес, нито утре, а няколко дни по-късно“, каза генералният директор на Спортния арбитражен съд Матийо Рийб след изслушването на 8 октомври. Тогава той добави, че фактите са ясни, а обсъждането ще се съсредоточи върху процедурни и правни въпроси.

В производството участват Сенегалската футболна федерация, Африканската футболна конфедерация и Кралската мароканска футболна федерация. Съдът ще трябва да прецени дали решението на африканската конфедерация да промени изхода от финала е съобразено с правилата на турнира и с действията на главния съдия по време на срещата.

До публикуването на арбитражния акт официалният носител на титлата остава Мароко, след като решението на Апелативния съвет не е отменено. Ако жалбата на Сенегал бъде уважена, първоначалната победа с 1:0 след продължения може да бъде възстановена.