Африканската футболна конфедерация (КАФ) е реализирала нетна печалба от 31,2 милиона долара за финансовата 2025–2026 година. Организацията е увеличила общите си приходи до 284 милиона долара, съобщено беше на 48-ата редовна Асамблея на КАФ в Абуджа, Нигерия.

Финансовата година е приключила през юни 2026 година. Към края ѝ наличността на конфедерацията е била 118,8 милиона долара, а резервите са преминали от дефицит от 16,8 милиона долара към положително салдо от 14,4 милиона долара.

Обрат след дългове от 100 милиона долара

КАФ посочва, че резултатите са част от финансов обрат, реализиран през последните пет години под ръководството на президента Патрис Моцепе. През 2021 година конфедерацията е имала дългове в размер на 100 милиона долара.

„Връщането към рентабилност, подобрените резерви и силната парична позиция осигуряват по-устойчива финансова основа за инвестиции в развитието и растежа на африканския футбол“, заяви КАФ в представянето на финансовите резултати.

Подобряването на финансовото състояние е съпроводено и с по-голяма подкрепа за футболните федерации на континента. Средствата за всяка от страните членки са увеличени от 525 хиляди на 700 хиляди долара.

Подкрепа за Инфантино

По време на конгреса КАФ е потвърдила и подкрепата си за Джани Инфантино в надпреварата за нов мандат като президент на ФИФА. Изборът ще се проведе през март 2027 година.

Финансовите резултати и политическата подкрепа са обявени в рамките на едно и също заседание, на което африканската конфедерация представи плановете си за продължаване на инвестициите в развитието на футбола.

Източници: bta.bg, nairametrics.com