Реал Мадрид продължи договора на Брахим Диас до 30 юни 2031 г., обяви испанският клуб. Новото споразумение задържа атакуващия халф в състава за още почти пет сезона.

„Реал Мадрид и Брахим Диас постигнаха споразумение за продължаване на договора на нашия футболист, който ще остане свързан с клуба до 30 юни 2031 г.“, се посочва в съобщението на клуба.

Диас се присъедини към Реал Мадрид през 2019 г., когато беше на 19 години. За шестте си сезона с екипа на „кралския клуб“ той е изиграл 173 мача и е спечелил седем трофея: Шампионската лига, Световното клубно първенство на ФИФА, Суперкупата на УЕФА, две титли от Ла Лига и две Суперкупи на Испания.

След първия си период в Реал Мадрид Диас игра под наем в Милан през сезон 2020/21. Той се завърна в испанската столица през 2023 г., след като прекара три сезона в италианския клуб. Предишният му договор с Реал Мадрид е изтичал през юни 2027 г., което прави новото споразумение удължаване с още четири години.

През настоящия сезон Диас има шест участия в Ла Лига, без отбелязан гол, и 149 игрови минути. Той беше използван основно като резерва, а следващата възможност за участие е домакинството на Алавес на 28 ноември.

На международно ниво 27-годишният футболист има 36 мача и 15 гола за Мароко. Диас завърши като водещ реализатор на Купата на африканските нации през 2025 г., след като отбеляза пет попадения в турнира. Той беше голмайстор и в квалификациите за надпреварата със седем гола.