Ашраф Хакими полуи почивка от Пари Сен Жермен

Пари Сен Жермен даде няколко дни почивка на Ашраф Хакими, който ще бъде извън състава до началото на международната пауза. Решението е взето в съгласие със старши треньора и спортното ръководство на френския шампион.

„В съгласие със старши треньора и спортното ръководство, Хакими получи почивка до началото на международната пауза“, се казва в изявлението на Пари Сен Жермен. Клубът не посочва друга причина за решението.

Парижани ще изиграят още един мач преди паузата. Съперник на отбора ще бъде Троа в двубой от Лига 1, който Ашраф Хакими ще пропусне заради предоставената му почивка.

Мароканският защитник е записал осем участия в първенството на Франция през този сезон. В тях той е отбелязал три гола и е направил две асистенции.

След края на клубните мачове Хакими се очаква да се присъедини към националния отбор на Мароко. Тимът ще играе два пъти срещу Нигер в рамките на международната пауза - като домакин на 13 ноември и като гост на 17 ноември.