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Русия ще играе с Венесуела в Краснодар на 17 ноември

Русия ще играе с Венесуела в Краснодар на 17 ноември

20 Октомври, 2026 17:34 360 4

  • русия-
  • венесуела-
  • валерий карпин-
  • контролен мач-
  • краснодар

Двубоят ще бъде последният за руския национален отбор през 2026 г. Преди него тимът на Валерий Карпин ще срещне Узбекистан в Ташкент

Русия ще играе с Венесуела в Краснодар на 17 ноември - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Сборната на Русия ще играе с Венесуела на 17 ноември в Краснодар, съобщи Руският футболен съюз. Срещата ще се проведе на стадион „Краснодар“ и ще бъде последната за тима на Валерий Карпин през 2026 г.

Двубоят ще бъде вторият за Русия в ноемврийския прозорец за националните отбори. Четири дни по-рано – на 12 ноември, руснаците ще гостуват на Узбекистан в Ташкент. Така програмата на отбора за годината ще приключи с два мача в рамките на пет дни.

„Информацията за началния час на срещата, билетите и излъчването ще бъде публикувана допълнително“, заяви Руският футболен съюз.

На ниво национални отбори Русия и Венесуела никога не са играли помежду си. Единственият двубой между съветския и венесуелския национален отбор е от 1 февруари 1981 г. Тогава мачът е завършил 1:1.

Венесуела достигна до четвъртфиналите на Копа Америка през 2024 г. В груповата фаза отборът победи Еквадор с 2:1, Мексико с 1:0 и Ямайка с 3:0. На четвъртфинала венесуелците завършиха 1:1 с Канада, но отпаднаха след изпълнение на дузпи.

През 2026 г. Венесуела е победила Тринидад и Тобаго с 4:1 и Ирак с 2:0. Тимът е записал равенства с Узбекистан, Южна Корея и Йордания, а е загубил от Турция и Япония.

Русия провежда само контролни срещи от 2022 г. насам, след като ФИФА и УЕФА отстраниха отбора от своите турнири заради войната в Украйна. В последните си мачове тимът на Карпин победи Иран с 2:0 и Намибия с 6:0, а срещу Нигерия завърши 3:3.


Русия
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  • 1 Пффф...

    1 1 Отговор
    А на 1 януари със Северна Корея....хахаха...Да се смееш ли,да плачеш ли...

    17:43 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 дядо гатя

    1 0 Отговор
    а поканиха ли мадуро да наблюдава мача

    17:50 20.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

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