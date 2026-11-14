Международната федерация по хокей на лед оспори решението на CAS за връщането на Русия

Международната федерация по хокей на лед (IIHF) е оспорила решението на Спортния арбитражен съд (CAS), с което Русия беше върната в международните състезания. Според журналиста на TSN Горди Милър федерацията твърди, че двама от тримата арбитри в панела са имали неразкрити бизнес връзки с Русия.

Кои са арбитрите

Панелът, разгледал спора между IIHF и Руската хокейна федерация, беше председателстван от италианеца Джулио Палермо. В състава влязоха още египтянинът Исмаил Селим и британецът Марк Ховел. На 30 октомври 2026 г. CAS постанови IIHF да допусне руски отбори до предстоящи международни турнири.

Според публикации, цитирани от TSN и други медии, Палермо е участвал в арбитражна конференция в Москва на 22 септември 2026 г., по-малко от три седмици преди да бъде назначен за председател на панела на 9 октомври. Исмаил Селим е участвал в свързано с руския арбитраж събитие през май 2025 г.

Тези участия сами по себе си не доказват наличие на конфликт на интереси. IIHF обаче използва именно неизпълнено задължение за разкриване на подобни обстоятелства като основание за оспорването, съобщава Милър.

Какво постанови CAS

В становището си от 5 ноември CAS заяви, че панелът е разглеждал дали решенията на IIHF от юли 2026 г. да не допусне руските отбори са били съобразени с правилата на федерацията. Съдът посочи, че IIHF не е представила достатъчно доказателства, за да обоснове изключването.

„CAS е независима спортна арбитражна институция и решенията се вземат въз основа на правната същност на обжалването и единствено на аргументите и доказателствата, представени от страните“, заяви съдът.

CAS също така уточни, че организационните последици от решението и възможното въвеждане на режим на неутралитет не са били подкрепени с достатъчно доказателства и не са били поискани от IIHF в производството.

Русия трябва да се върне в няколко турнира

Решението засяга световното първенство за младежи в Канада от 26 декември 2026 г. до 5 януари 2027 г., световните първенства за жени до 18 години в Чехия и за мъже до 18 години в САЩ, както и мъжкото световно първенство в Германия от 14 до 30 май 2027 г. В обхвата попада и женският шампионат през ноември 2027 г.

IIHF заяви, че не е съгласна с решението и предупреди за проблеми с визите, сигурността, логистиката и формата на състезанията. „Глобалното въздействие на решението и предизвикателствата, които то създава, бяха значително подценени“, посочи федерацията.

Следващият ход зависи от това дали CAS ще приеме оспорването и дали ще поиска допълнителни становища от страните. Съдът все още не е публикувал отделно решение по твърденията за неразкрити връзки на арбитри с Русия.

Източници: nytimes.com, sports.yahoo.com, united24media.com