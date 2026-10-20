Руски съдия по карате получи забрана за Шенген след турнир в Полша

Руският съдия по карате Александър Маниараки е бил изведен от младежкото световно първенство в Полша, след като полската полиция е проверила документите му. Той твърди, че е получил едногодишна забрана за влизане в Шенгенската зона и че гръцката му виза е била отменена.

Младежкият световен шампионат се проведе в Бельско-Бяла между 14 и 18 октомври. Маниараки е бил единственият руски съдия на турнира. Според разказа му той е пристигнал с шенгенска виза, издадена от Гърция, като е пътувал от Москва през Турция, Гърция и Австрия, а от Виена е продължил с автобус.

След пристигането си съдията се е регистрирал за състезанието, посещавал е лекции и е полагал изпити. По думите му полицията първоначално е проверила документите му и го е освободила. По-късно служители отново са поискали да видят документите му, докато той е излизал от лекция.

„Казаха ми, че визата ми е туристическа, а се намирам на спортен обект и трябва да имам спортна“, разказа Маниараки пред „РБК Спорт“.

Той твърди, че след това е бил отведен в полицейско управление, където е останал шест часа и е бил разпитван за маршрута си на влизане и излизане от страната. След освобождаването му е било наредено да напусне Полша в рамките на осем дни.

На следващия ден Маниараки се е върнал, за да положи последния си изпит, но не е бил допуснат. По думите му главният съдия го е предупредил, че може да бъде арестуван, ако остане на спортния обект.

„Не ми дадоха да завърша изпита, забраниха ми да посещавам спортните обекти, а резултатите не бяха обявени и документите не ми бяха върнати“, каза руският съдия.

Случаят е свързан с по-широк проблем около участието на руски представители в турнира. Федерацията по карате на Русия съобщи, че 21 руски състезатели не са били допуснати до регистрация и участие. Според федерацията те са влезли в страната с визи на други държави, след като не са получили полски визи, и впоследствие са били изведени от Полша.

Руските каратисти понастоящем могат да участват в турнирите под егидата на Световната федерация по карате в неутрален статут. В публикуваните сведения няма позиция на полските власти по разказа на Маниараки.