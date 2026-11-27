Никола Цолов влиза в последните два кръга от сезона във Формула 2 с реален шанс да спечели шампионската титла. Българският пилот на Кампос Рейсинг е втори във временното класиране с 200 точки, на седем зад лидера Рафаел Камара. Алекс Дън е трети с 189 точки, или на 11 зад Цолов.

Камара направи ранен преход към Формула 1 и няма да участва в последните два кръга на шампионата на Формула 2 заради ангажиментите си с Хаас. Това оставя битката за титлата между Цолов, Дън и останалите пилоти с математически шансове. Официалният сайт на Формула 1 потвърди, че Камара ще завърши сезона като състезател на Хаас, което му пречи да добавя точки във Формула 2.

„Ще се опитам да се насладя на последните два кръга за сезона, защото просто не знам кога отново ще имам шанс да се състезавам“, заяви Цолов в интервю за официалния сайт на Формула 2.

Българинът добави, че не се чувства под напрежение, тъй като бъдещето му вече е подсигурено. „Ще се опитам да се насладя на факта, че се състезавам за световна титла, защото не знам кога това ще се случи отново“, каза той.

Според Цолов самото напрежение е резултат от позицията, която е извоювал през сезона. „Винаги има и какво да загубиш, но в случая има и какво да спечеля. Да се чувстваш под напрежение е привилегия и е резултат от позицията, която си извоювал“, заяви пилотът.

Предпоследният кръг е в Катар, където квалификацията е насрочена за 17:00 часа българско време. Цолов очаква квалификацията и стартовете да имат ключово значение, но посочи, че пистата предлага и възможности за изпреварване в състезанието.

„Целта отново ще бъде класиране в топ 5, но аз търся повече от това“, каза Цолов. Той посочи, че Кампос Рейсинг все още не е печелил петъчна сесия през сезона, а целта му е да се доближи до първи полпозишън.

Българският състезател оцени сезона като по-силен от очакваното за отбора. „Мисля, че дори надхвърлихме очакванията с броя на победите и с това колко бързи можем да бъдем в повечето състезания“, заяви Цолов.

След надпреварите в Катар сезонът във Формула 2 ще приключи с кръга в Абу Даби на 5 и 6 декември. Именно там ще бъде определен новият шампион в сериите.