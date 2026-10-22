Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Други спортове »
Весела Лечева ще се бори за президент на световната стрелба
  Тема: Известни личности

Весела Лечева ще се бори за президент на световната стрелба

22 Октомври, 2026 07:52 525 8

  • весела лечева-
  • спортна стрелба-
  • международна федерация по спортна стрелба-
  • български олимпийски комитет-
  • рим

Председателят на БОК е един от четиримата кандидати за поста

Весела Лечева ще се бори за президент на световната стрелба - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева е кандидат за президент на Международната федерация по спортна стрелба. Вотът ще се проведе по време на конгреса в Рим на 13 и 14 декември 2026 г.

Кандидатите за поста са четирима. Настоящият президент Лучано Роси, който е на 73 години, ще търси втори мандат. През ноември 2022 г. той спечели изборите срещу руснака Владимир Лисин със 136:127 гласа.

Срещу Роси ще се изправи 71-годишният Александър Ратнер. Той е бивш генерален секретар на Международната федерация по спортна стрелба и настоящ генерален секретар на Европейската конфедерация по стрелба, където Весела Лечева е вицепрезидент. Ратнер е роден в Москва, но притежава германски паспорт. Кандидатурата му е подадена от Русия.

Ратнер предлага цялостна промяна на формата на състезанията, така че те да станат по-привлекателни за публиката и телевизионните зрители.

Най-младият претендент е 50-годишният Константин Пироваров. Той е бизнесмен и бивш заместник-министър на регионалното развитие на Украйна. Пироваров е първи вицепрезидент на футболния „Металист“ от Харков и ръководи украинската федерация по ловна стрелба.

За разлика от останалите трима кандидати Пироваров е подал документи и за вота за вицепрезидент. Лечева, Роси и Ратнер участват единствено в надпреварата за президентския пост.

Международната федерация по спортна стрелба потвърди, че изборите ще бъдат част от общото събрание в Рим. „Общото събрание и изборите през 2026 г. ще се проведат на 13 и 14 декември в Рим“, се посочва в съобщението на федерацията.

Кандидатурата на Лечева поставя България в пряка конкуренция за най-високия пост в световната спортна стрелба. Решението ще бъде взето от делегатите на федерацията през декември.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    СЪС СЕМЕЙСТВО ЛЕЧЕВИ СЕ ЗАНИМАВАТ ДИРЕКТНО СВЕТА ТРОИЦА И АНГЕЛИТЕ ГОСПОДНИ
    .... НЕ МОГА ДА КОМЕНТИРАМ НИТО ШЕФОВЕТЕ НИТО ЛЕЧЕВА
    ....
    БЛАГОДАРЯ ТИ ГОСПОДИ ЗА ВСИЧКО КОЕТО МИ ДАВАШ И ЗА ВСИЧКО
    КОЕТО НЕ МИ ДАВАШ

    07:55 22.10.2026

  • 2 Анонимен

    3 1 Отговор
    ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ КОИТО СА С РОДЕВ УСПЕШНО БОГАТЕЯТ А РАДЕВ УПРАЖНЯВА РЕПРЕСИИ НАД ДРУГИ ТОВА Е ЧЕРВЕНА ДИКТАТУРА В ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ АМА ДОКОГА ТАКА

    08:01 22.10.2026

  • 3 Малоумник

    3 0 Отговор
    Е, как така ще се бори? При стрелбата нали стрелят?

    08:06 22.10.2026

  • 4 ттт

    2 0 Отговор
    Ти го плюваш то си мисли ,че дъжд вали.

    08:07 22.10.2026

  • 5 ще вземе поста

    0 0 Отговор
    Нашият коз е нов завод за барут.

    08:17 22.10.2026

  • 6 Нагла жена

    3 0 Отговор
    Господ а наказа, но тя не разбра. Голям гьонсуратлък!

    08:18 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Някой си

    1 0 Отговор
    Не се наяде тая!

    08:37 22.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове