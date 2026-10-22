Весела Лечева ще се бори за президент на световната стрелба

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева е кандидат за президент на Международната федерация по спортна стрелба. Вотът ще се проведе по време на конгреса в Рим на 13 и 14 декември 2026 г.

Кандидатите за поста са четирима. Настоящият президент Лучано Роси, който е на 73 години, ще търси втори мандат. През ноември 2022 г. той спечели изборите срещу руснака Владимир Лисин със 136:127 гласа.

Срещу Роси ще се изправи 71-годишният Александър Ратнер. Той е бивш генерален секретар на Международната федерация по спортна стрелба и настоящ генерален секретар на Европейската конфедерация по стрелба, където Весела Лечева е вицепрезидент. Ратнер е роден в Москва, но притежава германски паспорт. Кандидатурата му е подадена от Русия.

Ратнер предлага цялостна промяна на формата на състезанията, така че те да станат по-привлекателни за публиката и телевизионните зрители.

Най-младият претендент е 50-годишният Константин Пироваров. Той е бизнесмен и бивш заместник-министър на регионалното развитие на Украйна. Пироваров е първи вицепрезидент на футболния „Металист“ от Харков и ръководи украинската федерация по ловна стрелба.

За разлика от останалите трима кандидати Пироваров е подал документи и за вота за вицепрезидент. Лечева, Роси и Ратнер участват единствено в надпреварата за президентския пост.

Международната федерация по спортна стрелба потвърди, че изборите ще бъдат част от общото събрание в Рим. „Общото събрание и изборите през 2026 г. ще се проведат на 13 и 14 декември в Рим“, се посочва в съобщението на федерацията.

Кандидатурата на Лечева поставя България в пряка конкуренция за най-високия пост в световната спортна стрелба. Решението ще бъде взето от делегатите на федерацията през декември.