Весела Лечева ще се бори за президент на световната стрелба

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева е кандидат за президент на Международната федерация по спортна стрелба. Вотът ще се проведе по време на конгреса в Рим на 13 и 14 декември 2026 г.
Кандидатите за поста са четирима. Настоящият президент Лучано Роси, който е на 73 години, ще търси втори мандат. През ноември 2022 г. той спечели изборите срещу руснака Владимир Лисин със 136:127 гласа.
Срещу Роси ще се изправи 71-годишният Александър Ратнер. Той е бивш генерален секретар на Международната федерация по спортна стрелба и настоящ генерален секретар на Европейската конфедерация по стрелба, където Весела Лечева е вицепрезидент. Ратнер е роден в Москва, но притежава германски паспорт. Кандидатурата му е подадена от Русия.
Ратнер предлага цялостна промяна на формата на състезанията, така че те да станат по-привлекателни за публиката и телевизионните зрители.
Най-младият претендент е 50-годишният Константин Пироваров. Той е бизнесмен и бивш заместник-министър на регионалното развитие на Украйна. Пироваров е първи вицепрезидент на футболния „Металист“ от Харков и ръководи украинската федерация по ловна стрелба.
За разлика от останалите трима кандидати Пироваров е подал документи и за вота за вицепрезидент. Лечева, Роси и Ратнер участват единствено в надпреварата за президентския пост.
Международната федерация по спортна стрелба потвърди, че изборите ще бъдат част от общото събрание в Рим. „Общото събрание и изборите през 2026 г. ще се проведат на 13 и 14 декември в Рим“, се посочва в съобщението на федерацията.
Кандидатурата на Лечева поставя България в пряка конкуренция за най-високия пост в световната спортна стрелба. Решението ще бъде взето от делегатите на федерацията през декември.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... НЕ МОГА ДА КОМЕНТИРАМ НИТО ШЕФОВЕТЕ НИТО ЛЕЧЕВА
....
БЛАГОДАРЯ ТИ ГОСПОДИ ЗА ВСИЧКО КОЕТО МИ ДАВАШ И ЗА ВСИЧКО
КОЕТО НЕ МИ ДАВАШ
07:55 22.10.2026
2 Анонимен
08:01 22.10.2026
3 Малоумник
08:06 22.10.2026
4 ттт
08:07 22.10.2026
5 ще вземе поста
08:17 22.10.2026
6 Нагла жена
08:18 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Някой си
08:37 22.10.2026