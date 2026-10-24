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Индзаги пречупи проклятието: Ал Хилал оцеля в голов трилър на върха

Индзаги пречупи проклятието: Ал Хилал оцеля в голов трилър на върха

24 Октомври, 2026 12:55 581 0

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Тимът на Симоне Индзаги прекъсна серията си без победа в Дамам, а португалецът Рубен Невеш продължи силното си представяне срещу съперника

Индзаги пречупи проклятието: Ал Хилал оцеля в голов трилър на върха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ал-Хилал победи Ал-Кадсия с 3:2 в директния сблъсък между два от лидерите в 11-ия кръг на саудитското първенство. Успехът изкачи тима на Симоне Индзаги на първо място с 27 точки – с две повече от Ал-Кадсия и Ал-Насър. Ал-Хилал има и отложен мач.

Мачът в Дамам прекъсна продължителна негативна серия за гостите. Ал-Хилал не беше побеждавал Ал-Кадсия на неговия стадион в първенството от 21 декември 2020 г., когато спечели с 3:1. В следващите два двубоя на същото място отборът загуби с 1:2, а след това завърши 2:2. Третият опит донесе победа.

Индзаги добави Роджърс към списъка си

Успехът има значение и за треньорската статистика на Индзаги. Италианецът победи Брендън Роджърс за първи път, с което броят на наставниците, срещу които е печелил в кариерата си, достигна 167.

Първата среща между двамата треньори през миналия сезон приключи 2:2. След победата над Роджърс списъкът на наставниците, които Индзаги все още не е побеждавал, се сви до 23 имена. Сред треньорите с най-много успехи срещу него е Стефано Пиоли, който е надделявал над италианеца 13 пъти.

Киньонес отново се разписа срещу Ал-Хилал

Хулиан Киньонес продължи силната си статистика срещу Ал-Хилал в първенството. Мексиканският нападател вкара в 31-вата минута с глава след подаване на Мусаб ал-Джуайр.

Това беше четвъртият пореден мач на Киньонес срещу Ал-Хилал, в който той участва пряко при гол. През сезон 2024/2025 той записа асистенция при победата на Ал-Кадсия с 2:1, а през миналия сезон отбеляза по един гол и в двата мача между съперниците, завършили 2:2.

Невеш с личен рекорд срещу един съперник

Рубен Невеш също остави следа в статистиката на двубоя. Португалският халф се разписа в трети пореден мач срещу Ал-Кадсия в саудитското първенство.

Това е най-дългата му голова серия срещу един и същи съперник в турнира. Така победата не донесе на Ал-Хилал само три точки, а и няколко важни лични и клубни статистически постижения.

Източници: livescore.com, arabnews.com


Саудитска Арабия
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