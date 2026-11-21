Кристиано Роналдо вкара гол №986 в кариерата си, но пропусна дузпа при загубата на Ал-Насър с 1:3 от Ал-Ахли в мач от деветия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

Португалският нападател откри резултата за гостите и даде преднина на Ал-Насър. Само няколко минути по-късно той получи възможност да увеличи аванса от дузпа, но не успя да се разпише от бялата точка.

Ал-Ахли стигна до обрат

Пропускът остави мача отворен, а Ал-Ахли постепенно върна равенството. Вандерсон Галеано отбеляза за домакините и постави началото на обрата.

Айвън Тони даде преднина на Ал-Ахли с гол от дузпа, а домакините добавиха и трето попадение, за да оформят крайното 3:1.

След поражението Ал-Насър остава на третото място във временното класиране, на две точки от лидера Ал-Хилал. За Роналдо попадението е 986-о в кариерата му, което го оставя на 14 гола от границата от 1000.

Източници: bta.bg, thenationalnews.com