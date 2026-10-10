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Роналдо се завърна с гол при победа на Ал Насър

Роналдо се завърна с гол при победа на Ал Насър

10 Октомври, 2026 07:36 673 0

  • кристиано роналдо-
  • ал насър-
  • саудитско първенство-
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  • световен футбол

Португалецът откри резултата при успеха с 3:0 над Ал Дирия. Ал Насър дели върха в класирането с Ал Кадисия

Роналдо се завърна с гол при победа на Ал Насър - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо се завърна към клубните си ангажименти с гол за Ал Насър при победата с 3:0 над Ал Дирия в Саудитското първенство. Португалецът даде преднина на домакините в 23-ата минута.

Роналдо се присъедини отново към клубния си тим, след като напусна лагера на португалския национален отбор при скандални обстоятелства, съобщи БНР.

Ал Насър удвои аванса си преди края на първото полувреме чрез Саму Коща. Крайното 3:0 оформи Кингсли Коман в 77-ата минута.

Ал Насър дели върха в класирането

След успеха Ал Насър има 19 точки и дели първото място с Ал Кадисия, който също е с 19 точки. Ал Дирия заема деветата позиция с 11 точки.

Източници: bnrnews.bg


Саудитска Арабия
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