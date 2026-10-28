Ювентус обмисля да назначи доказано име в Серия А, ако уволни Спалети

Симоне Индзаги е сред възможните варианти за нов треньор на Ювентус, ако клубът реши да се раздели с Лучано Спалети. Според “La Gazzetta dello Sport”, ръководството на торинци обмисля назначението на бившия наставник на Интер и Лацио при евентуална смяна на треньорския пост.

Положението на Спалети става все по-деликатно. Ювентус заема седмото място в Серия А, а в последните си пет мача във всички турнири е спечелил само два пъти. Към колебливите резултати се добавят и контузиите на редица футболисти, които ограничават възможностите на треньора да разчита на оптимален състав.

Въпреки това клубът засега демонстрира публична подкрепа към Спалети. В Ювентус обаче очакванията винаги са свързани с борбата за трофеи и място сред водещите отбори в Италия и Европа. Ако резултатите не се подобрят в следващите срещи, ръководството може да бъде принудено да преразгледа позицията си.