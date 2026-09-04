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Арсенал официално реализира най-скъпата си продажба в историята

Арсенал официално реализира най-скъпата си продажба в историята

4 Септември, 2026 06:30 509 0

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До този момент рекордът принадлежеше на Алекс Окслейд-Чембърлейн, преминал в Ливърпул през 2017 година срещу близо 40 милиона евро

Арсенал официално реализира най-скъпата си продажба в историята - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Саудитският Ал-Хилал официално финализира трансфера на крилото на Арсенал Габриел Мартинели. Финансовите параметри по сделката възлизат на 70 милиона евро, което прави бразилеца най-скъпо продадения футболист в цялата клубна история на „артилеристите“. До този момент рекордът принадлежеше на Алекс Окслейд-Чембърлейн, преминал в Ливърпул през 2017 година срещу близо 40 милиона евро.

Контрактът на Мартинели с новия му клуб е със срок за четири сезона, като офанзивният състезател ще носи екипа с номер 7. Бразилският национал прекара седем години в Северен Лондон, след като лондончани го закупиха от родния му Итуано за скромните 7 милиона евро. С екипа на Арсенал 25-годишният футболист натрупа 278 участия във всички турнири, в които се отчете с 62 попадения и 36 асистенции. По време на престоя си при англичаните той завоюва златните медали във Висшата лига, спечели Купата на Англия и грабна трофея от Къмюнити Шийлд. Мартинели има записани и 27 мача с 5 гола за националната селекция на Бразилия.

Това не е първият солиден входящ трансфер на саудитците от английския елит това лято. Преди да си осигури подписа на бразилеца, Ал-Хилал подсили атакуващата си мощ с още две познати имена от Острова — фланговия нападател Крисенсио Съмървил от Уест Хем и голмайстора на Астън Вила Оли Уоткинс.


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