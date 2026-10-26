Жоао Кансело: Бяхме по-добрият отбор, но Реал Мадрид наказва всяка грешка

Реал Мадрид си тръгна с ценна победа от "Камп Ноу", след като надделя с 2:1 над Барселона в дербито от 10-ия кръг на Ла Лига. Герой за „белия балет“ бе Килиан Мбапе, който реализира и двете попадения за успеха.

Въпреки поражението, в лагера на каталунците не смятат, че то ще се отрази сериозно на амбициите им в шампионата. Защитникът Жоао Кансело заяви, че според него Барселона е била по-добрият отбор, но е отстъпила в най-важния компонент – реализирането на положенията.

„Няма какво толкова да се каже. Бяхме по-добрият отбор, но Реал Мадрид е точно такъв съперник – създава малко положения и ги превръща в голове. Като цяло се представихме по-силно, но трябва да реагираме. Предстои ни мач с Алавес, ще анализираме грешките си и ще се върнем по-силни“, заяви португалският национал.

Кансело подчерта, че тимът трябва бързо да остави разочарованието зад гърба си и да насочи вниманието си към следващото изпитание.

„Ние сме скромен отбор и всички сме напълно концентрирани върху това да отговорим по най-добрия начин срещу Алавес. Често се стремим да пресираме високо, но трябва и да контролираме по-добре играта с топка, да ускоряваме разиграванията и да създаваме повече опасности. Именно това ни липсваше в определени моменти, въпреки че имахме повече голови положения от Реал Мадрид“, добави крайният бранител.