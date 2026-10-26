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Ситуацията преди ЦСКА - Лудогорец е уникална

Ситуацията преди ЦСКА - Лудогорец е уникална

26 Октомври, 2026 09:54 303 0

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Справка в статистиката показва, че досега в историята на българските шампионати никога не е имало три непобедени тима на този етап от сезона

Ситуацията преди ЦСКА - Лудогорец е уникална - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Предстоящият сблъсък между ЦСКА и Лудогорец тази вечер носи със себе си не само огромен заряд, но и любопитен исторически контекст. Причината е, че след 11 кръга в първенството три отбора продължават без загуба – ЦСКА, Лудогорец и Левски.

Справка в статистиката показва, че досега в историята на българските шампионати никога не е имало три непобедени тима на този етап от сезона. Така битката за титлата придобива уникални измерения, а днешният двубой може да се окаже първата важна стъпка към разплитането на интригата.

Дербито между ЦСКА и Лудогорец е с начален час 19:30 и ще бъде излъчвано по DIEMA SPORT.

Досега е имало едва шест сезона, в които след 11-ия кръг два отбора са били без поражение. Последният подобен случай бе през кампанията 2023/24, когато Черно море и Локомотив Пловдив впечатлиха с отличен старт.

Любопитното тогава бе, че нито един от двата отбора не успя да стигне до титлата. В крайна сметка шампион отново стана Лудогорец, който завоюва 14-ото си поредно отличие. През онзи сезон се стигна и до любопитна ситуация. Докато ЦСКА и Левски завършиха 1:1 във Вечното дерби на 7 октомври 2023 година, на стадион „Тича“ Черно море и Локомотив Пловдив също направиха равенство – 2:2 в директен сблъсък между първия и втория в класирането. Тогава пловдивчани водеха с точка пред „моряците“.

Другият случай, в който двата непобедени отбора не са били ЦСКА и Левски, е през сезон 2010/11. Тогава без поражение след 11 кръга бяха Литекс и Черноморец, а в края на кампанията именно ловчанлии триумфираха с шампионската титла.

В останалите четири случая сред непобедените неизменно са присъствали поне един или и двата гранда на българския футбол – ЦСКА и Левски. Днес обаче историята е различна, а битката между трите водещи отбора обещава един от най-интересните шампионатни сезони през последните години.


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