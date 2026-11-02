Мерт Дурмуш донесе победа на Специя в Серия С

Мерт Дурмуш вкара ключовия втори гол за победата на Специя с 2:1 срещу Аталанта U23 в мач от 12-ия кръг на италианската Серия С. Българският нападател се появи в игра като резерва в 64-ата минута, а 20 минути по-късно се разписа за 2:0.

Специя поведе още в 5-ата минута чрез Кевин Брайт. Домакините запазиха преднината си до попадението на Дурмуш в 84-ата минута. Аталанта U23 върна един гол в 90-ата минута чрез Емануеле Дзанабони, но не стигна до изравняване.

С успеха Специя продължава без загуба от началото на сезона. Тимът е лидер в група B на Серия С с 32 точки, а Равена заема второто място с 26 точки.

Победата беше десета за Специя в шампионата. Следващият мач на отбора ще бъде в рамките на програмата на Серия С, като конкретният съперник и датата трябва да бъдат потвърдени от календара на турнира.