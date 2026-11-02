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Мерт Дурмуш донесе победа на Специя в Серия С

Мерт Дурмуш донесе победа на Специя в Серия С

2 Ноември, 2026 09:33 390 0

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Българският нападател се разписа след влизането си като резерва при успеха с 2:1 над Аталанта U23

Мерт Дурмуш донесе победа на Специя в Серия С - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Мерт Дурмуш вкара ключовия втори гол за победата на Специя с 2:1 срещу Аталанта U23 в мач от 12-ия кръг на италианската Серия С. Българският нападател се появи в игра като резерва в 64-ата минута, а 20 минути по-късно се разписа за 2:0.

Специя поведе още в 5-ата минута чрез Кевин Брайт. Домакините запазиха преднината си до попадението на Дурмуш в 84-ата минута. Аталанта U23 върна един гол в 90-ата минута чрез Емануеле Дзанабони, но не стигна до изравняване.

С успеха Специя продължава без загуба от началото на сезона. Тимът е лидер в група B на Серия С с 32 точки, а Равена заема второто място с 26 точки.

Победата беше десета за Специя в шампионата. Следващият мач на отбора ще бъде в рамките на програмата на Серия С, като конкретният съперник и датата трябва да бъдат потвърдени от календара на турнира.


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