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Левски представя Петко Христов днес

Левски представя Петко Христов днес

8 Септември, 2026 06:45 308 0

  • петко христов-
  • специя-
  • левски-
  • футбол

Както е известно, трансферният прозорец у нас затваря днес (вторник, 8 септември) в 23:59 часа

Левски представя Петко Христов днес - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Трансферът на Петко Христов от Специя в Левски е пред финализиране. Бившият капитан на "орлетата" е дал съгласието си за завръщане в родината и през последните часове премина медицински прегледи.

Според италианското издание Il Secolо XIX днес се очаква сделката да бъде обявена официално. Потвърждава се, че става въпрос за наем с право или задължение за откупуване, което ще зависи от броя на изиграните мачове и постигнатите цели.

Както е известно, трансферният прозорец у нас затваря днес (вторник, 8 септември) в 23:59 часа.


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