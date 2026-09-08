Левски представя Петко Христов днес

Трансферът на Петко Христов от Специя в Левски е пред финализиране. Бившият капитан на "орлетата" е дал съгласието си за завръщане в родината и през последните часове премина медицински прегледи.
Според италианското издание Il Secolо XIX днес се очаква сделката да бъде обявена официално. Потвърждава се, че става въпрос за наем с право или задължение за откупуване, което ще зависи от броя на изиграните мачове и постигнатите цели.
Както е известно, трансферният прозорец у нас затваря днес (вторник, 8 септември) в 23:59 часа.
#Hristov pronto per il #LevskiSofia: oggi la firma con il nuovo club in #Bulgaria 🇧🇬https://t.co/Q7556q4rSm— Spezia1906 (@Spezia_1906) September 7, 2026
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