Левски представя Петко Христов днес

Трансферът на Петко Христов от Специя в Левски е пред финализиране. Бившият капитан на "орлетата" е дал съгласието си за завръщане в родината и през последните часове премина медицински прегледи.

Според италианското издание Il Secolо XIX днес се очаква сделката да бъде обявена официално. Потвърждава се, че става въпрос за наем с право или задължение за откупуване, което ще зависи от броя на изиграните мачове и постигнатите цели.

Както е известно, трансферният прозорец у нас затваря днес (вторник, 8 септември) в 23:59 часа.