Мерт Дурмуш с асистенция при нова победа на Специя

Мерт Дурмуш започна като титуляр и помогна на Специя да победи Вадо с 3:0 в мач от 14-ия кръг на италианската Серия C. 21-годишният български атакуващ футболист игра като ляво крило, записа асистенция и имаше важна роля при второто попадение.

Дурмуш се отличи още през първото полувреме. В 40-ата минута той центрира към Денис Кацадори, който отблизо откри резултата за 1:0.

След почивката Дурмуш отново се оказа в центъра на атаката. В 65-ата минута след центриране на Кацадори и грешка на вратаря на Вадо българинът отправи удар с глава, който срещна страничната греда. При добавката Калеб Хименес изпрати топката в мрежата за 2:0.

Крайният резултат беше оформен в 74-ата минута от резервата Хоселито, който се разписа с удар от границата на наказателното поле.

Успехът затвърди Специя на първото място в класирането. Тимът няма поражение след първите 14 кръга и вече има шест точки преднина пред втория Равена.

За Равена в същия кръг дебютира бразилската футболна легенда Роналдиньо. Така Специя запази предимството си пред отбора, който привлече 46-годишния бивш носител на „Златната топка“ за мача си от Серия C.