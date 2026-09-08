Петко Христов се завърна в Левски

Левски официално привлече под наем българския национал Петко Христов. Централният защитник, който до момента бе част от италианския клуб Специя, ще носи синята фланелка до края на 2026 година, а договорът включва и опция за удължаване до лятото на 2027-а.

Петко Христов не е непознато име за феновете на Левски. Той започва футболната си кариера именно в школата на "сините", преди през 2013 година да премине в академията на Славия. Там талантливият бранител дебютира в Първа лига през 2016-а, а само година по-късно поема към Италия, където се присъединява към младежкия тим на Фиорентина. В следващите години Христов трупа ценен опит в няколко италиански клуба – Тернана, Бишелие, Про Верчели и най-дълго в Специя. През последните два сезона той дори носи капитанската лента на тима, като през първия от тях отборът бе на крачка от промоция в Серия А, но загуби финалния плейоф. За съжаление, през изминалата кампания Специя изпадна в Серия C, а високата заплата на Христов стана причина клубът да търси раздяла.

С привличането на Петко Христов Левски не само подсилва защитната си линия, но и добавя опитен лидер в състава. Христов има 22 мача с националната фланелка на България, като дебютира през март 2021 година срещу Северна Ирландия. Последното му участие за "лъвовете" бе през март тази година, когато България победи Индонезия с 1:0 в турнира FIFA Series.