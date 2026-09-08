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Петко Христов се завърна в Левски

Петко Христов се завърна в Левски

8 Септември, 2026 18:17 634 1

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"Сините" подсилват защитата си с опитния бранител

Петко Христов се завърна в Левски - 1
Снимка: ПФК Левски
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски официално привлече под наем българския национал Петко Христов. Централният защитник, който до момента бе част от италианския клуб Специя, ще носи синята фланелка до края на 2026 година, а договорът включва и опция за удължаване до лятото на 2027-а.

Петко Христов не е непознато име за феновете на Левски. Той започва футболната си кариера именно в школата на "сините", преди през 2013 година да премине в академията на Славия. Там талантливият бранител дебютира в Първа лига през 2016-а, а само година по-късно поема към Италия, където се присъединява към младежкия тим на Фиорентина. В следващите години Христов трупа ценен опит в няколко италиански клуба – Тернана, Бишелие, Про Верчели и най-дълго в Специя. През последните два сезона той дори носи капитанската лента на тима, като през първия от тях отборът бе на крачка от промоция в Серия А, но загуби финалния плейоф. За съжаление, през изминалата кампания Специя изпадна в Серия C, а високата заплата на Христов стана причина клубът да търси раздяла.

С привличането на Петко Христов Левски не само подсилва защитната си линия, но и добавя опитен лидер в състава. Христов има 22 мача с националната фланелка на България, като дебютира през март 2021 година срещу Северна Ирландия. Последното му участие за "лъвовете" бе през март тази година, когато България победи Индонезия с 1:0 в турнира FIFA Series.



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  • 1 Пустиня(к)

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    Влаата със секи изминал час, не ден, заприличва на бабичка у суратя.

    18:20 08.09.2026

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