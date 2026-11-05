София може да вложи до 9,6 млн. евро за три големи международни турнира по скейтборд

Столицата има възможност да инвестира до 9,6 млн. евро, за да приеме три престижни международни състезания по скейтборд в периода 2027–2029 година. Предложението е внесено в Столичния общински съвет от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общинския съветник Димитър Петров.

Според доклада, датиран от 29 октомври, София ще кандидатства пред международната федерация World Skate за домакинство на две олимпийски квалификационни надпревари за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година, както и на един турнир от Световната купа през 2029-а.

Първото състезание се планира за есента на 2027 г., второто – за пролетта на 2028 г., а третото трябва да се проведе през 2029 година. Все още няма окончателно решение за точните дати, дисциплините и статута на отделните турнири в олимпийската квалификация.

Предвиденият финансов ресурс от максимум 9,6 млн. евро е предназначен за придобиване на правата за домакинство. Това означава средно до 3,2 млн. евро за всяко събитие. В документа обаче се подчертава, че сумата не покрива всички разходи, свързани с организацията и провеждането на състезанията.

За тях ще са необходими специализирани съоръжения, сертифицирани според изискванията на World Skate. Те трябва да отговарят на определени стандарти за настилки, осветление, пространства за състезатели и съдии, медицинско обезпечаване и антидопингов контрол.

Сред обсъжданите варианти е и изграждането на постоянно съоръжение за скейтборд в София, което да получи необходимия сертификат за провеждане на олимпийски квалификации. В предложението обаче засега не е посочена прогнозна цена за подобен проект.

Столична община ще може да привлича собствени спонсори и търговски партньори. Ориентировъчните финансови разчети предвиждат приходи между 670 000 и 690 000 евро от всяко състезание. Така общата сума за трите турнира би могла да достигне приблизително 2,01–2,07 млн. евро. Тези прогнози не представляват гарантирани постъпления, но според проекта средствата от общинската спонсорска програма ще остават изцяло за Столична община.

Очакванията са подобни домакинства да привлекат повече туристи, да осигурят международна медийна видимост на София и да стимулират развитието на спортната инфраструктура. Предвидена е и инициатива за ученици – през всяка от трите години на проекта да бъдат предоставяни по 100 скейтборда на деца от столични училища.

При одобрение на кандидатурата кметът Васил Терзиев ще трябва да проведе преговори с World Skate и да договори условията за домакинството. Необходимото финансиране ще бъде планирано в бюджетите на Столична община за 2027, 2028 и 2029 година. За тази цел се предлага Столичният общински съвет да даде съответните правомощия на кмета.

В проекта са заложени и механизми за ограничаване на финансовия риск. Сред тях са плащания на отделни етапи, официално включване на състезанията в календара на международната федерация и възможност за възстановяване на средства, ако някоя от надпреварите бъде отменена или нейният статут бъде променен.