Треньорът на Трабзонспор Томас Райс отправи ясно послание преди гостуването на ЦСКА в София. Германският специалист заяви, че тимът му ще преследва положителен резултат в България, въпреки че няма да може да разчита на част от контузените си футболисти.

„Искаме да покажем най-доброто от себе си в София и да се върнем с точки. Целта ни е да завършим сред първите осем в Лигата на конференциите и всички усилия са насочени към това“, заяви Райс след победата с 1:0 над Еюпспор в турското първенство.

Бившият наставник на Лудогорец не очаква нито един от контузените играчи да бъде възстановен за двубоя с ЦСКА. Той обърна внимание и на факта, че съставът за европейските турнири е различен от този в първенството, което допълнително ограничава възможностите му.

Победата над Еюпспор донесе на Райс и историческо постижение. Той стана първият чуждестранен треньор в историята на Трабзонспор със седем поредни успеха в турската Суперлига. Отборът му е втори в класирането с 28 точки, на три зад лидера Галатасарай.

Въпреки добрата серия германецът не остана напълно доволен от играта на своите футболисти. Според него Трабзонспор е пропуснал да реши мача още през първото полувреме, а след почивката представянето на тима е било далеч от очакваното.