Метрото в София ще работи извънредно след футболната среща между ЦСКА и Трабзонспор на 26 ноември. Двубоят ще се играе на стадион „Българска армия“, а Столичната община организира допълнителен транспорт за зрителите след края на мача.

Работното време на влаковете по линии М1, М2, М3 и М4 ще бъде удължено. Те ще продължат да обслужват пътници до приключване на извозването от метростанциите „Стадион Васил Левски“ и „Орлов мост“.

За очаквания засилен пътникопоток ще бъдат осигурени съчленени автобуси по нощните линии N1 и N2. По този начин капацитетът на превозните средства ще бъде увеличен в часовете след края на срещата.

Мерките са съобразени с очаквания голям брой посетители и с прогнозата мачът да приключи около полунощ. Столичната община посочва, че организацията има за цел да осигури своевременно и безопасно придвижване на пътниците с градския транспорт.

Зрителите ще могат да използват както метрото, така и нощните автобуси при прибирането си след двубоя.