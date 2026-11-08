Новини
Спорт »
Тенис »
Елена Рибакина се отказа от Финалите на WTA

Елена Рибакина се отказа от Финалите на WTA

8 Ноември, 2026 05:05 513 0

  • елена рибакина-
  • финали на wta-
  • женски тенис-
  • индиън уелс

Световната №1 няма да защитава титлата си в Индиън Уелс заради физическа неготовност. Марта Костюк заема мястото ѝ в турнира

Елена Рибакина се отказа от Финалите на WTA - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Елена Рибакина се оттегли от Финалите на WTA в Индиън Уелс и няма да защитава титлата си от миналогодишното издание в Рияд. Женската тенис асоциация определи отказването на световната №1 като медицинско.

„Много ми е тъжно да съобщя на всички мои фенове и привърженици, че за съжаление трябва да се оттегля от Финалите на WTA тази година. Имах невероятен сезон, но тялото ми просто не е физически готово да се състезава“, заяви Рибакина.

Казахстанската тенисистка допълни, че ще прекара известно време у дома, за да почине и да се възстанови, преди да се подготви за сезон 2027. Тя не посочи конкретна диагноза.

Марта Костюк влиза в основната схема

Освободеното място зае Марта Костюк. Украинката е поставена в група с Коко Гоф, Джесика Пегула и Линда Носкова, а първият ѝ мач е срещу Носкова на 8 ноември.

Финалите на WTA в Индиън Уелс се провеждат от 8 до 15 ноември. Турнирът събира осемте най-добри тенисистки през сезона, но Рибакина няма да участва въпреки предварителното си класиране като първа в надпреварата за място във финалите.

Сезонът на Рибакина завършва с четири титли

Оттеглянето слага край на сезон, в който Рибакина спечели четири титли - Откритото първенство на Австралия, турнира в Щутгарт, Откритото първенство на САЩ и надпреварата в Нинбо. Тя приключва годината с баланс от 54 победи и 14 загуби.

Рибакина се изкачи до върха на световната ранглиста след триумфа си на Откритото първенство на САЩ и си гарантира завършване на годината като №1 независимо от резултатите в Индиън Уелс.

През 2025 г. тя спечели Финалите на WTA в Рияд без загуба в пет мача. Тогава Рибакина победи Арина Сабаленка във финала и взе първата си титла от заключителния турнир на сезона.

Източници: tenniskafe.com, 90min.bg, kz.kursiv.media


Саудитска Арабия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове