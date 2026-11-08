Елена Рибакина се отказа от Финалите на WTA

Елена Рибакина се оттегли от Финалите на WTA в Индиън Уелс и няма да защитава титлата си от миналогодишното издание в Рияд. Женската тенис асоциация определи отказването на световната №1 като медицинско.

„Много ми е тъжно да съобщя на всички мои фенове и привърженици, че за съжаление трябва да се оттегля от Финалите на WTA тази година. Имах невероятен сезон, но тялото ми просто не е физически готово да се състезава“, заяви Рибакина.

Казахстанската тенисистка допълни, че ще прекара известно време у дома, за да почине и да се възстанови, преди да се подготви за сезон 2027. Тя не посочи конкретна диагноза.

Марта Костюк влиза в основната схема

Освободеното място зае Марта Костюк. Украинката е поставена в група с Коко Гоф, Джесика Пегула и Линда Носкова, а първият ѝ мач е срещу Носкова на 8 ноември.

Финалите на WTA в Индиън Уелс се провеждат от 8 до 15 ноември. Турнирът събира осемте най-добри тенисистки през сезона, но Рибакина няма да участва въпреки предварителното си класиране като първа в надпреварата за място във финалите.

Сезонът на Рибакина завършва с четири титли

Оттеглянето слага край на сезон, в който Рибакина спечели четири титли - Откритото първенство на Австралия, турнира в Щутгарт, Откритото първенство на САЩ и надпреварата в Нинбо. Тя приключва годината с баланс от 54 победи и 14 загуби.

Рибакина се изкачи до върха на световната ранглиста след триумфа си на Откритото първенство на САЩ и си гарантира завършване на годината като №1 независимо от резултатите в Индиън Уелс.

През 2025 г. тя спечели Финалите на WTA в Рияд без загуба в пет мача. Тогава Рибакина победи Арина Сабаленка във финала и взе първата си титла от заключителния турнир на сезона.

Източници: tenniskafe.com, 90min.bg, kz.kursiv.media