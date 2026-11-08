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Италианска двойка спечели турнира за Купа „Албена Денкова“ в София
  Тема: Български спортни успехи

Италианска двойка спечели турнира за Купа „Албена Денкова“ в София

8 Ноември, 2026 15:56 533 1

  • фигурно пързаляне-
  • танци на лед-
  • купа албена денкова-
  • ариана солдати-
  • николас талябуе

Ариана Солдати и Николас Талябуе триумфираха при юношите с 99,16 точки

Италианска двойка спечели турнира за Купа „Албена Денкова“ в София - 1
Снимката е илюстративна. Източник: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ариана Солдати и Николас Талябуе спечелиха финала при юношите в танците на лед на турнира по фигурно пързаляне за Купа „Албена Денкова“. Италианската двойка събра 99,16 точки в Зимния дворец в София, съобщи БГНЕС.

Второто място заеха Полина Жарова и Алексей Столяров, които се състезават като неутрални фигуристи. Тяхната оценка беше 96,06 точки. Бронзовите медали спечелиха представителите на Франция Кира Листкова и Тахори Таде-Дюге с 92,65 точки.

Италианците с две двойки в челната петица

Четвърти завършиха София Грабчак и Максим Полторак с 90,34 точки. В челната петица попадна и втора италианска двойка – Лаура Финели и Томазо Барисон, които получиха 89,21 точки.

Надпреварата в танците на лед при юношите приключи без българско участие. Последният ден от турнира се провежда в Зимния дворец в София.

Бронз за Александра Фейгин

В предходния ден Александра Фейгин спечели бронзов медал при жените. Българската фигуристка събра 173,63 точки – 59,47 за кратката програма и 114,16 за волната. Тя беше втора след кратката програма и трета след волната.

Източник: bgnes.bg


София / България
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  • 1 Защо има турнир на името на жив човек

    1 0 Отговор
    Това ми се струва странно при цялото ми уважение. Снимката обаче е интересна. Много дълго време я разгадавах. Тези хора буквално летят.

    16:12 08.11.2026

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