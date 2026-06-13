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Бодри и Сизерон ще продължат до Олимпийските игри през 2030 г. във Франция

Бодри и Сизерон ще продължат до Олимпийските игри през 2030 г. във Франция

13 Юни, 2026 13:26 326 0

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Сизерон е печелил олимпийско злато с двама различни партньори

Бодри и Сизерон ще продължат до Олимпийските игри през 2030 г. във Франция - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Олимпийските, световни и европейски шампиони при танцовите двойки Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон планират да продължат кариерата до Олимпийските игри през 2030 година, които ще се проведат на родна земя във Франция, съобщава вестник „Екип“, предава БТА.

Двамата фигуристи, съответно на 33 и 31 години, вече изиграха първия си съвместен сезон, в който постигнаха впечатляващ успех, като спечелиха олимпийската титла, както и златните медали от световното и европейското първенство.

Сизерон има богата олимпийска история и преди новия си състезателен етап. Той спечели златото в танците на лед на Олимпийските игри в Пекин 2022 и среброто от Пьончан 2018 заедно с Габриела Пападакис, като с нея е петкратен световен шампион. По този начин той остава единственият фигурист в историята, който е печелил олимпийско злато с двама различни партньори.


Франция
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