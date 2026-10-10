Лиа Любенова с лични рекорди на рождения си ден в Гданск

Лиа Любенова записа два лични рекорда на 17-ия си рожден ден по време на турнира Гран При по фигурно пързаляне за девойки в Гданск, Полша. Българката изигра без грешка волната си програма, за която получи 88.78 точки, и завърши състезанието с общ сбор от 136.22 точки. Оценката от волната програма и крайният резултат са нови лични постижения за Любенова. Нов рекорд за нея е и оценката от кратката програма - 47.44 точки, която тя също изпълни без грешка.

20-о място в крайното класиране

Българската фигуристка зае 19-о място в кратката програма и 19-о във волната, което ѝ отреди 20-а позиция в крайното класиране. Любенова завърши с 136.22 точки в конкуренцията на 36 състезателки. Златният медал спечели японката Сумика Канадзава със 196.37 точки. Канадката Лиа Чо остана втора с 195.76 точки, а третото място зае швейцарката Елизабет Дибърн със 189.11 точки. В състезанието в Гданск предстои и волната програма при юношите, в която ще участва Йоанис Апостолу.

Източници: bta.bg