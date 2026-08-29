Руският фигурист Егор Рухин съобщи, че ще се състезава за България

22-годишният руски състезател по фигурно пързаляне Егор Рухин, който е шампион на Москва от 2024 година и е работил с известни руски специалисти като Етери Тутберидзе и Евгений Плюшченко, вече ще се състезава за България. Новината беше потвърдена от президента на Българската федерация по кънки Христо Турлаков пред ТАСС, предаде БТА.
Рухин вече е в София, където започна подготовка с Андрей Лутай. Самият фигурист също потвърди промяната пред Sports.ru: „Да, ще представям в България. Тренирам в София при Андрей Лутай. Относно турнирите - все още сме в процес на уточняване.“
Руснакът има сериозна биография за възрастта си. Освен Тутберидзе и Плюшченко, в различни периоди от кариерата му са работили Александър Волков и Алексей Василевски. През 2021 година той спечели бронзов медал от юношеската серия Гран при в Гданск, а три години по-късно стана шампион на Москва.
Последният сезон обаче не беше сред най-силните му. На първенството на Москва през сезон 2025/2026 Рухин завърши 13-и, а в първия етап от Гран при на Русия в Магнитогорск остана 11-и. След края на сътрудничеството си с Алексей Четверухин той избра София за следващата стъпка в кариерата си.
Засега не е ясно кога Рухин ще направи официалния си дебют за България. С идването му българското мъжко фигурно пързаляне може да придобие по-голяма конкуренция. До този момент сред водещите имена е Александър Златков, докато при жените България разчита на Александра Фейгин.
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7 Поредното доказателство
21:28 29.08.2026
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10 Поредният
21:36 29.08.2026
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14 С ниско чело от село Куршари
21:50 29.08.2026
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40 хаха
22:03 29.08.2026
41 Динко Харсъзина
22:03 29.08.2026
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44 Умнокрасив
22:12 29.08.2026
45 "УЖасения " ,
До коментар #42 от "ужас":След 81 години , нещата са налице .. Салама е за тебе .
22:15 29.08.2026
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47 Реалист
До коментар #4 от "Незнайко":Аз се радвам, защото ей такива индивиди като теб, трябва да гледам как се дразнят и гърчат! :)
22:23 29.08.2026
48 Много ти е
До коментар #46 от "Хахахаха":объркано обаче в главата да си знаеш
22:27 29.08.2026
49 Ми браво
Коментиран от #50
22:28 29.08.2026
50 Ицо
До коментар #49 от "Ми браво":Гнясън ли си неска?
22:31 29.08.2026
51 Не може
22:42 29.08.2026
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53 Правилен добър ход
22:44 29.08.2026
54 Браво
22:50 29.08.2026
55 Братски отбори с братушките
22:50 29.08.2026