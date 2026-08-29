Руският фигурист Егор Рухин съобщи, че ще се състезава за България

22-годишният руски състезател по фигурно пързаляне Егор Рухин, който е шампион на Москва от 2024 година и е работил с известни руски специалисти като Етери Тутберидзе и Евгений Плюшченко, вече ще се състезава за България. Новината беше потвърдена от президента на Българската федерация по кънки Христо Турлаков пред ТАСС, предаде БТА.

Рухин вече е в София, където започна подготовка с Андрей Лутай. Самият фигурист също потвърди промяната пред Sports.ru: „Да, ще представям в България. Тренирам в София при Андрей Лутай. Относно турнирите - все още сме в процес на уточняване.“

Руснакът има сериозна биография за възрастта си. Освен Тутберидзе и Плюшченко, в различни периоди от кариерата му са работили Александър Волков и Алексей Василевски. През 2021 година той спечели бронзов медал от юношеската серия Гран при в Гданск, а три години по-късно стана шампион на Москва.

Последният сезон обаче не беше сред най-силните му. На първенството на Москва през сезон 2025/2026 Рухин завърши 13-и, а в първия етап от Гран при на Русия в Магнитогорск остана 11-и. След края на сътрудничеството си с Алексей Четверухин той избра София за следващата стъпка в кариерата си.

Засега не е ясно кога Рухин ще направи официалния си дебют за България. С идването му българското мъжко фигурно пързаляне може да придобие по-голяма конкуренция. До този момент сред водещите имена е Александър Златков, докато при жените България разчита на Александра Фейгин.