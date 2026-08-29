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Руският фигурист Егор Рухин съобщи, че ще се състезава за България

Руският фигурист Егор Рухин съобщи, че ще се състезава за България

29 Август, 2026 21:10 1 177 55

  • фигурно пързаляне-
  • егор рухин-
  • русия-
  • христо турлаков

С идването му българското мъжко фигурно пързаляне може да придобие по-голяма конкуренция

Руският фигурист Егор Рухин съобщи, че ще се състезава за България - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

22-годишният руски състезател по фигурно пързаляне Егор Рухин, който е шампион на Москва от 2024 година и е работил с известни руски специалисти като Етери Тутберидзе и Евгений Плюшченко, вече ще се състезава за България. Новината беше потвърдена от президента на Българската федерация по кънки Христо Турлаков пред ТАСС, предаде БТА.

Рухин вече е в София, където започна подготовка с Андрей Лутай. Самият фигурист също потвърди промяната пред Sports.ru: „Да, ще представям в България. Тренирам в София при Андрей Лутай. Относно турнирите - все още сме в процес на уточняване.“

Руснакът има сериозна биография за възрастта си. Освен Тутберидзе и Плюшченко, в различни периоди от кариерата му са работили Александър Волков и Алексей Василевски. През 2021 година той спечели бронзов медал от юношеската серия Гран при в Гданск, а три години по-късно стана шампион на Москва.

Последният сезон обаче не беше сред най-силните му. На първенството на Москва през сезон 2025/2026 Рухин завърши 13-и, а в първия етап от Гран при на Русия в Магнитогорск остана 11-и. След края на сътрудничеството си с Алексей Четверухин той избра София за следващата стъпка в кариерата си.

Засега не е ясно кога Рухин ще направи официалния си дебют за България. С идването му българското мъжко фигурно пързаляне може да придобие по-голяма конкуренция. До този момент сред водещите имена е Александър Златков, докато при жените България разчита на Александра Фейгин.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 7 Поредното доказателство

    6 6 Отговор
    От наследниците на Аспарух не става и чеп за зейе

    21:28 29.08.2026

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  • 10 Поредният

    7 8 Отговор
    И тоя избегА от путинският Рай.

    21:36 29.08.2026

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  • 14 С ниско чело от село Куршари

    8 4 Отговор
    Чичо Рютеее, лельо Урсиииии! Помооощ, орките пак ни превзехааааа!

    21:50 29.08.2026

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  • 40 хаха

    3 12 Отговор
    ВЪН всички гнусни долни московитски ОРКИ!

    22:03 29.08.2026

  • 41 Динко Харсъзина

    2 6 Отговор
    то в Москва не останаха руснаци, само натурализирани китайци😄😄😄

    22:03 29.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Умнокрасив

    2 6 Отговор
    Най-добре мюсюлмански мигранти да влизат в колонията . Без друго парламента ни е зает само от проТурски партии , и по телевизиите ни - турски филми .

    22:12 29.08.2026

  • 45 "УЖасения " ,

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "ужас":

    След 81 години , нещата са налице .. Салама е за тебе .

    22:15 29.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Реалист

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Незнайко":

    Аз се радвам, защото ей такива индивиди като теб, трябва да гледам как се дразнят и гърчат! :)

    22:23 29.08.2026

  • 48 Много ти е

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахаха":

    объркано обаче в главата да си знаеш

    22:27 29.08.2026

  • 49 Ми браво

    2 4 Отговор
    Ще веем руското знаме значи

    Коментиран от #50

    22:28 29.08.2026

  • 50 Ицо

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ми браво":

    Гнясън ли си неска?

    22:31 29.08.2026

  • 51 Не може

    5 4 Отговор
    Това нещо не трябва да се приема. Не може хора получавали награди от терористичния режим на Русия да се приемат за състезатели за България или друга европейска държава. Да се откаже от руското си гражданство и от всички медали и награди преди това. Не може България да се превръща в спасителна лодка на състезателите лишени от възможността да се развиват заради това че Русия води война. Да направят така че да спрат войната. Това трябва да мине през гласуване в парламента!

    22:42 29.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Правилен добър ход

    1 2 Отговор
    Много добър ход на младежа

    22:44 29.08.2026

  • 54 Браво

    2 1 Отговор
    Такива състезатели ни трябват на България! Браво!

    22:50 29.08.2026

  • 55 Братски отбори с братушките

    1 0 Отговор
    Само така

    22:50 29.08.2026

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