Олимпийските шампиони Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон взеха златото на СП в Прага

Олимпийските шампиони Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон взеха златото на СП в Прага

29 Март, 2026 10:27 842 3

Това е първа световна титла за тях като дует

Олимпийските шампиони Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон взеха златото на СП в Прага - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Олимпийските шампиони от Милано-Кортина 2026 Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон триумфираха със златните медали при танцовите двойки на Световното първенство по фигурно пързаляне в Прага. Това е първа световна титла за тях като дует, предава БТА.

Френската двойка изнесе изключително силна волна програма, за която получи 138.07 точки и завърши с общ сбор от 230.81. Така те изпревариха канадците Пайпър Гилес и Пол Поарие, които останаха втори с 211.52 точки, както и американците Емилеа Зингас и Вадим Колесник, завършили трети с 209.20.

С този успех Фурние Бодри и Сизерон оформиха впечатляващ сезон, в който спечелиха европейската, олимпийската и световната титла, въпреки че започнаха съвместната си работа едва през март 2025 година. За Фурние Бодри това е първо злато от световно първенство, докато Сизерон вече има общо шест титли, четири от които с бившата си партньорка Габриела Пападакис.

Французите бяха близо и до подобряване на световния рекорд във волната програма (138.41 точки), който принадлежи на американците Мадисън Чок и Евън Бейтс, като постигнаха резултата си едва в шестото си съвместно участие.

За канадците Гилес и Поарие това е трети пореден сребърен медал от световни първенства, като те имат дългогодишно партньорство с множество отличия. В отсъствието на Чок и Бейтс, които пропуснаха шампионата, Зингас и Колесник успяха да донесат бронз за САЩ още при дебюта си на подобен форум, продължавайки серията на страната с медали от световни първенства.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сийка

    4 0 Отговор
    Бяха прекрасни! Браво!

    11:16 29.03.2026

  • 3 Ели Енчева

    2 0 Отговор
    Съгласна съм,танцуваха много хубаво!

    13:39 29.03.2026

