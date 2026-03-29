Олимпийските шампиони Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон взеха златото на СП в Прага

Олимпийските шампиони от Милано-Кортина 2026 Лоранс Фурние Бодри и Гийом Сизерон триумфираха със златните медали при танцовите двойки на Световното първенство по фигурно пързаляне в Прага. Това е първа световна титла за тях като дует, предава БТА.

Френската двойка изнесе изключително силна волна програма, за която получи 138.07 точки и завърши с общ сбор от 230.81. Така те изпревариха канадците Пайпър Гилес и Пол Поарие, които останаха втори с 211.52 точки, както и американците Емилеа Зингас и Вадим Колесник, завършили трети с 209.20.

С този успех Фурние Бодри и Сизерон оформиха впечатляващ сезон, в който спечелиха европейската, олимпийската и световната титла, въпреки че започнаха съвместната си работа едва през март 2025 година. За Фурние Бодри това е първо злато от световно първенство, докато Сизерон вече има общо шест титли, четири от които с бившата си партньорка Габриела Пападакис.

Французите бяха близо и до подобряване на световния рекорд във волната програма (138.41 точки), който принадлежи на американците Мадисън Чок и Евън Бейтс, като постигнаха резултата си едва в шестото си съвместно участие.

За канадците Гилес и Поарие това е трети пореден сребърен медал от световни първенства, като те имат дългогодишно партньорство с множество отличия. В отсъствието на Чок и Бейтс, които пропуснаха шампионата, Зингас и Колесник успяха да донесат бронз за САЩ още при дебюта си на подобен форум, продължавайки серията на страната с медали от световни първенства.