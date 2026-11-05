Фигуристка беше откарана в болница след падане в Екатеринбург

Руската фигуристка Албина Камалдинова беше откарана в болница след падане по време на произволната програма на петия етап от юниорската серия Гран при на Русия в Екатеринбург. Инцидентът е станал при изпълнение на поддръжка, а Камалдинова и партньорът ѝ Степан Маришин не са успели да завършат съчетанието.

След кратката програма руската спортна двойка е заемала четвърто място. Веднага след падането Камалдинова е била прегледана от лекари. Треньорът Артур Минчук е съобщил, че тя не е имала замайване или гадене, но е било решено да бъде откарана в болница за снимка, с която да бъдат изключени негативни последици.

„Всичко е наред с Албина. Главата ѝ не се върти и не ѝ се гади. Отиваме в болницата, за да направим снимка и да изключим негативни последици“, е заявил Минчук пред Федерацията по фигурно пързаляне на Русия.

Треньорът е изразил надежда, че след медицинския преглед Камалдинова ще получи разрешение да се прибере със самолет в Санкт Петербург. До публикуването на информацията не е съобщено за окончателна диагноза или за резултат от изследванията.

Победители при спортните двойки са Полина Шешелева и Егор Карнаухов с резултат 196,75 точки. Камалдинова и Маришин не са получили възможност да завършат участието си заради падането по време на произволната програма.