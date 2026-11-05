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Фигуристка беше откарана в болница след падане в Екатеринбург

Фигуристка беше откарана в болница след падане в Екатеринбург

5 Ноември, 2026 17:32 462 2

  • фигурно пързаляне-
  • албина камалдинова-
  • гран при на русия-
  • екатеринбург

Албина Камалдинова и Степан Маришин не завършиха произволната програма на юниорския Гран при на Русия. Треньорът съобщи, че тя няма замайване и гадене

Фигуристка беше откарана в болница след падане в Екатеринбург - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Руската фигуристка Албина Камалдинова беше откарана в болница след падане по време на произволната програма на петия етап от юниорската серия Гран при на Русия в Екатеринбург. Инцидентът е станал при изпълнение на поддръжка, а Камалдинова и партньорът ѝ Степан Маришин не са успели да завършат съчетанието.

След кратката програма руската спортна двойка е заемала четвърто място. Веднага след падането Камалдинова е била прегледана от лекари. Треньорът Артур Минчук е съобщил, че тя не е имала замайване или гадене, но е било решено да бъде откарана в болница за снимка, с която да бъдат изключени негативни последици.

„Всичко е наред с Албина. Главата ѝ не се върти и не ѝ се гади. Отиваме в болницата, за да направим снимка и да изключим негативни последици“, е заявил Минчук пред Федерацията по фигурно пързаляне на Русия.

Треньорът е изразил надежда, че след медицинския преглед Камалдинова ще получи разрешение да се прибере със самолет в Санкт Петербург. До публикуването на информацията не е съобщено за окончателна диагноза или за резултат от изследванията.

Победители при спортните двойки са Полина Шешелева и Егор Карнаухов с резултат 196,75 точки. Камалдинова и Маришин не са получили възможност да завършат участието си заради падането по време на произволната програма.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Замайване

    0 0 Отговор
    и гадене? Тест за бременност?

    17:59 05.11.2026

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