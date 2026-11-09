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Селтик увеличи преднината в Шотландия, Фолкърк разби Хартс

Селтик увеличи преднината в Шотландия, Фолкърк разби Хартс

9 Ноември, 2026 06:34 509 0

  • шотландска висша лига-
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  • рейнджърс

Детелините остават лидер след победа над Килмарнък, докато Фалкърк се изкачи до третото място

Селтик увеличи преднината в Шотландия, Фолкърк разби Хартс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Селтик запази лидерската си позиция в шотландската Висша лига след минимална победа с 1:0 над Килмарнък, докато Фолкърк направи един от най-силните мачове в сезона си и спечели с 5:2 при гостуването на Хартс. След неделните срещи Селтик има 31 точки, Рейнджърс е втори с 27, а Фалкърк вече заема третото място с 21 точки. Хартс остана четвърти с 20.

Скейлс върна аванса на Селтик

Селтик стигна до успеха срещу Килмарнък с гол на Лиъм Скейлс в 26-ата минута. Защитникът засече центриране на Камило Дуран и изпрати топката в горния ъгъл. По-рано гол на Каспер Хьог беше отменен след намеса на системата за видеоповторения заради нарушение в атаката.

Домакините имаха възможност да решат мача, но Бенджамин Нигрен пропусна дузпа през второто полувреме. Килмарнък не успя да изравни и остана на последното място с 9 точки, докато Селтик увеличи преднината си пред Рейнджърс на четири точки.

Фолкърк стигна до 5:0 още в началото на второто полувреме

На стадион „Тайнкасъл“ Фалкърк поведе още в четвъртата минута чрез Финли Барбрук. Оуен Иймс удвои в 17-ата минута, а Якъб Мърел и Лиъм Хендерсън добавиха още два гола до почивката. Мърел се разписа за втори път само две минути след началото на второто полувреме и направи резултата 5:0.

Хартс намали изоставането си чрез Сабри Гендус и Клаудио Брага, който реализира дузпа, но домакините не успяха да избегнат тежката загуба. Фалкърк записа пета поредна победа в първенството и изпревари Хартс в класирането. Загубата сложи край и на продължилата от април 2025 г. серия на Хартс без домакинско поражение в шампионата.

„Щастливи сме, но сме само 13 мача в сезона“, заяви мениджърът на Фалкърк Джон Макглин пред Би Би Си Шотландия. Той призова отбора да запази концентрация и след паузата за националните отбори.

Какво следва

Следващият кръг в шотландската Висша лига е на 21 ноември. Селтик ще приеме Сейнт Мирън, а Фалкърк ще бъде домакин на Сейнт Джонстън. Хартс ще гостува на Дънди, докато Рейнджърс ще търси нови точки при визитата си на Мъдъруел. В останалите срещи Килмарнък ще играе с Абърдийн, а Хибърниън ще приеме Дънди Юнайтед.

Източници: skysports.com, sports.yahoo.com


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