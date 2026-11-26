Хартс приема Монако на „Тайнкасъл Парк“ в четвъртия кръг на основната фаза на Лигата на конференциите. Двубоят започва в 19:45 часа българско време, а домакините се нуждаят от точки, за да запазят надеждите си за продължаване напред.

Шотландският тим има само една спечелена точка и заема 32-рото място в класирането. Въпреки слабия старт в турнира, Хартс влиза в мача след убедителна победа във вътрешното първенство. През уикенда отборът разгроми Дънди с 8:0 – най-големия си успех в шотландския елит от 1957 година насам.

Разгромът сложи край на серията на Хартс от три поредни поражения. Домакините ще се опитат да пренесат увереността от този мач и в европейската си кампания, където досега не успяха да запишат победа.

Монако пристига в Шотландия с пълен актив от девет точки. Френският тим е сред четирите състава, започнали основната фаза с три последователни успеха. Нова победа би донесла на монегаските четири поредни успеха в големи европейски клубни турнири за първи път от 1997 година.

Европейската серия на Монако контрастира с представянето му във френското първенство. Отборът на Филипе Луис няма победа в последните си шест мача в Лига 1, в които е записал четири равенства и две загуби.

Двата състава не са се срещали досега в официален двубой. Хартс има една победа, едно равенство и две загуби срещу френски съперници. Монако пък е без поражение в последните си три гостувания в Шотландия – една победа и две равенства.

Хартс има притеснения около състоянието на Стивън Кингсли и Томас Магнусон. За Монако последният мач пропуснаха Александър Головин и Кристиан Мависа заради контузии.