Хартс победи Селтик с 3:1 в неделното дерби от 15-ия кръг на шотландската Премиършип. Срещата се игра пред 18 466 зрители на „Тайнкасъл Парк“ в Единбург, а всички голове паднаха след почивката.

Селтик поведе в 57-ата минута чрез Камило Дуран. Преднината на гостите обаче се задържа само две минути. В 59-ата Пиер Ландри Каборе изравни за Хартс.

Домакините направиха пълния обрат в 67-ата минута, когато Клаудио Брага вкара за 2:1. Джошуа Макпейк оформи крайния резултат в 75-ата минута.

Обрат след тежкото поражение в Глазгоу

Победата има допълнително значение за Хартс заради първия мач между двата тима през сезона. На 18 октомври Селтик спечели със 7:1 на „Селтик Парк“.

Преди дербито треньорът на Хартс Вутер Вранкен заяви: „Все още ни е в главите последният мач“. Неговият отбор започна неделния двубой с 23 точки от 13 срещи и се намираше на четвърто място.

Селтик влезе в мача като втори в класирането с 34 точки от 14 двубоя. След поражението тимът остава с 34 точки, докато Хартс вече има 26 точки от 14 мача.

Двата отбора продължават на 2 декември

Хартс ще приеме Абърдийн на 2 декември, а Селтик ще гостува на Дънди. За домакините това ще бъде възможност да продължат подема след победата в дербито и след загубата с 2:3 от Монако в Лигата на конференциите на 26 ноември.

Селтик ще трябва да реагира веднага в първенството, след като не успя да запази аванса си в Единбург. Разликата между двата отбора остава осем точки, но Хартс е изиграл един мач по-малко.

Източници: skysports.com, sports.yahoo.com, as.com