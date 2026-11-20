ЦСКА проучва възможността да привлече под наем Оскар Кортес от Рейнджърс през януарския трансферен прозорец. 22-годишното колумбийско крило в момента играе за аржентинския Уракан, но договорът му за преотстъпване изтича в края на януари 2027 г.

Според информация на The Scottish Sun, цитирана от български спортни медии, Уракан няма финансовата възможност да активира опцията за постоянен трансфер. Сумата, която Рейнджърс иска, е около 1,6 млн. паунда.

При преминаването си в Уракан Кортес е получил възможност да остане в Буенос Айрес с постоянен договор.

Към колумбиеца има интерес и от клубове от американската Мейджър Лийг Сокър. Към този момент няма потвърдено споразумение с ЦСКА, а евентуалният трансфер зависи от позицията на Рейнджърс и от условията, при които шотландският клуб би се разделил с футболиста.

Рейнджърс привлече Кортес от Ланс за около 4,5 млн. паунда. Той първоначално премина в Глазгоу под наем, а впоследствие трансферът му стана постоянен. През 2025 г. футболистът бе преотстъпен и на испанския Спортинг Хихон, преди да продължи кариерата си в Аржентина.

Кортес има един мач за националния отбор на Колумбия.

След края на наема в Уракан през януари се очаква да стане ясно дали Кортес ще получи нова възможност в Рейнджърс, или ще бъде преотстъпен на друг клуб. Към момента ЦСКА е сред отборите, които следят ситуацията.